Masterchef Italia, chi ha vinto il programma: il nome del vincitore

Dopo giorni di prove e piatti che hanno fatto venire l’acquolina in bocca a tutti, finalmente è arrivata la puntata finale di Masterchef Italia, quella in cui verrà decretato il vincitore del cooking show più amato e seguito dal pubblico di Sky. Chi dei quattro concorrenti in gara riuscirà a prendere il posto di Federico Aquila, campione della scorsa stagione? Chi sorprenderà i giudici e lascerà tutti senza parole?

Chi è il vincitore di Masterchef Italia

Sono quattro i finalisti: Tracy, Christian, Lia e Carmine. E sono tutti agguerriti perché l’obiettivo è quello di vincere, tra una prova e l’altra. I concorrenti dovranno affrontare l’ultima sfida, poi avranno modo di presentare il loro menù personale ai giudici e chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Solo uno però vincerà, gli altri verranno eliminati a un passo dalla fine: A chi è toccata questa brutta sorte?

Cosa è successo ieri

Come ospiti di eccezione per l’ultimo Invention Test ci saranno due eccellenze della ristorazione italiana. Stiamo parlando di Enrico Crippa, chef e fondatore del ristorante Piazza Duomo di Alba, e Andreas Carminada, il titolare dell’Hotel Ristorante Schloss Schaunstein in Svizzera. I due avranno il compito di valutare gli ultimi piatti: chi arriverà sul podio dei concorrenti? I tre finalisti, poi, avranno modo di presentare i loro menù personali prima di capire chi sarà il vincitore.

Cosa si vince

Il vincitore di Masterchef Italia si aggiudicherà ben 100.000 euro in gettoni d’oro. Ma non solo. Il cuoco avrà anche modo di pubblicare il proprio libro di ricette e potrà accedere a un corso di alta formazione presso ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana.