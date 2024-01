Chi è stato eliminato ieri sera a Masterchef? “Traditi” dal pressure test lampo

Nuovo appuntamento con Masterchef 13. La gara entra sempre più nel vivo e la masterclass inizia a ridursi. Per gli aspiranti chef il cammino si fa sempre più in salita: ieri sera sono andati in scena addirittura due pressure test. Tema della puntata: il padel.

Prosegue l’avventura dei cuochi amatoriali nel talent di cucina più famoso della tv. Sky Uno ci porta dentro la quinta puntata di questa nuova stagione, composta come sempre da un doppio episodio. Se la scorsa settimana avevamo visto l’esterna a Roma, con ospiti d’eccezione i Vigili del Fuoco, stavolta è stato il mondo dello sport ad essere protagonista.

Gli aspiranti chef sono stati alle prese infatti con il padel in un torneo esclusivo, il primo per Masterchef Italia, al quale hanno preso parte vecchie glorie della Juventus e della nazionale così come giornalisti e speaker radiofonici. Chi avrà vinto sul campo ma soprattutto tra i fornelli?

Cosa è successo nella sesta puntata di Masterchef 13

Oltre al padel c’è stato spazio per un doppio clamoroso pressure test – uno dei quali lampo, che ha seguito l’inedita Red Mistery box – che potrebbero aver determinato altrettante eliminazioni. Ospite d’eccezione l’ex giudice ombra Davide Scabin, tornato nella masterclass per giudicare, insieme ad Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, i piatti dei concorrenti.

Alla fine però per qualcuno dei concorrenti ancora in gara è arrivato il momento che mai avrebbero voluto si verificasse: quello di togliersi il grembiule bianco, guadagnato con fatica, e abbandonare per sempre la cucina di Masterchef. Chi allora è stato eliminato nella puntata di giovedì 18 gennaio 2024?

Chi è stato eliminato ieri sera

In aggiornamento

Chi sono i concorrenti di Masterchef ancora in gara

Alberto Pierobon Alice Scaffardi Andrea Sciamanna Antonio Mazzola Deborah Meloni Eleonora Riso Filippo Baldo Kassandra Lorenzo Silvidio Marcus Michela Morelli Niccolò Califano Sara Bellinzona Settimino Difonzo Beatrice Belli – Eliminata Anna Pisano – Eliminata Valeria Zullo – Eliminata Nicolò Molinari – Eliminato Chù – Eliminata Fiorenza Pennacchio – Eliminata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 25 gennaio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è già entrata nel vivo: chi arriverà fino in fondo? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni.

Foto in alto: Pagina Facebook Masterchef Italia