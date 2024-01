Stasera Masterchef, arriva il “pacco da giù”: l’esterna è tra fuoco e fiamme

Stasera in tv torna l’appuntamento con Masterchef. Una puntata davvero da non perdere con un Invention Test e un’esterna davvero ad alta tensione. E come sempre qualcuno dovrà abbandonare per sempre la competizione.

La cucina di Masterchef arriva a Roma: come anticipato ieri in questo nostro articolo gli aspiranti chef si sposteranno nella Capitale per una sfida “tra fuoco e fiamme” cucinando niente meno che per i Vigili del Fuoco. Ma non sarà l’unica sorpresa della serata.

Sì perché in programma ci saranno sfide che ancora non avevamo visto in questa stagione mentre ritorneranno come sempre, la mistery box e l’immancabile pressure test. E i peggiori – altro elemento irrinunciabile del programma – saranno eliminati.

Anticipazioni Masterchef 13, cosa vedremo nella puntata di oggi

Nel primo episodio si partirà dalla mistery box. A sparigliare le carte in tavola ci penseranno però subito i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli: niente cucinata individuale bensì a squadre. I concorrenti saranno divisi in coppie e dovranno aiutarsi e lottare per arrivare ad un premio davvero speciale.

Di cosa si tratta? Della golden pin. Non una però, due, considerando che per l’appunto i cuochi lavoreranno in team. Il tema: ancora non lo sappiamo, ma possiamo dirvi che sotto la scatola ci saranno due oggetti bizzarri da usare per la sfida.

L’invention test

Dopodiché ci sarà l’invention test, stavolta dal sapore particolare. Si parlerà di amore familiare di figli che, magari per studio o per lavoro, sono costretti a lasciare la propria terra d’origine. Spesso capita nel nostro paese con chi si trasferisce al nord: stiamo parlando del celebre “pacco da giù“, fatto recapitare per far sentire la vicinanza dei propri cari a chi è lontano. Sarà Cannavacciuolo a spedirla ai concorrenti mettendoli, c’è da dire, molto in difficoltà.

L’esterna e il pressure

Nel secondo episodio la masterclass, come accennato in apertura, si sposterà a Roma, verso il centro di addestramento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Le squadre blu e rossa, dopo aver assistito a qualche scena spettacolare degna di un film, dovranno cucinare per i pompieri: tra gli ingredienti alcuni capisaldi della cucina romana.

Al rientro in studio i peggiori dovranno vedersela con la sfida che porta all’eliminazione, ovvero il temibile e odiato pressure test. Stavolta il tema sarà quello dei “funghi”: e per qualcuno, ovvero chi non riuscirà ad esprimere nei piatti richiesti il meglio di sé, dovrà abbandonare per sempre la cucina di Masterchef.