Anticipazioni eliminato Masterchef: doppio pressure test e 6 ospiti a sorpresa

Stasera torna in tv l’appuntamento con Masterchef. Dopo l’adrenalinica puntata di giovedì scorso tra fiamme e fuoco con i Vigili del Fuoco stavolta gli aspiranti chef dovranno vedersela con un doppio pressure test. Che potrebbe portare a clamorose eliminazioni.

Prosegue l’avventura dei cuoci amatoriali nel cooking show più famoso della tv. Su Sky Uno, in prima serata dalle 21.15, è di nuovo tempo per Masterchef 13. A giudicare i concorrenti saranno come sempre Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Con in più un ospite a sorpresa, anzi diversi ospiti a sorpresa.

Come sempre vedremo alcune delle sfide caratteristiche di Masterchef tra cui addirittura due pressure test che forse potrebbero determinare una doppia eliminazione. Sarà così?

Anticipazioni Masterchef 13: padel protagonista

Tra gli ingredienti della puntata avremo: l’inedita Red Mistery Box, due prove ad alta tensione e una nuova sfida in esterna. Filo conduttore di questa nuova puntata sarà il gioco del padel, protagonista anche della sfida in esterna.

In più i concorrenti dovranno cimentarsi con il cibo salutista, che in materia di sport non può assolutamente mancare. Per quanto riguarda la mistery come detto ci sarà una novità: la famosa scatola sarà rossa e segnerà il ritorno dell’ex giudice ombra delle selezioni, ovvero Davide Scabin. Si tratterà di un passaggio cruciale, uno dei tanti turning point della puntata, che metterà in palio le ambitissime golden pin.

Pressure test lampo a sorpresa

Non solo. I peggiori, a sorpresa, si ritroveranno spedito ad un clamoroso pressure test a sorpresa. Un modo per tenere alta la tensione degli aspiranti chef i quali talvolta, approfittando della mistery box, non danno il meglio di sé tranquilli che comunque non ci sarà un’eliminazione. Stavolta però potrebbe essere diverso.

Torneo di padel a Masterchef Italia, dove è stata girata l’esterna del 18 gennaio 2024

Per quanto riguarda la sfida in esterna la location sarà quella del Padel Club del Castello di Tolcinasco. Siamo alle porte di Milano: qui si svolgerà in esclusiva per i clienti Sky il primo torneo di Masterchef Italia per questa specialità che vedrà protagonista gli ex calciatori della Juventus Nicola Amoruso e Mark Iuliano, nonché Giorgia Cenni, giornalista di Sky Sport, Massimo Lo Nigro e Davide Guerra, direttamente dalla radio RTL 102.5.