Chi è stato eliminato ieri sera a Masterchef? L’esterna è da brividi, cosa è successo nella puntata

Nuovo imperdibile appuntamento con Masterchef 13. La gara entra sempre più nel vivo e la masterclass inizia a ridursi. Per gli aspiranti chef il cammino si fa sempre più in salita.

Prosegue l’avventura dei cuochi amatoriali nel talent di cucina più famoso della tv. Sky Uno ci porta dentro la quinta puntata di questa nuova stagione, composta come sempre da un doppio episodio. Se la scorsa settimana avevamo visto lo skill test, con un ospite davvero d’eccezione a giudicare i concorrenti, stavolta la classe ha fatto rotta a Roma, per un’esterna davvero da brividi.

Gli aspiranti chef hanno infatti dovuto cucinare per i Vigili del Fuoco nella sede del Comando Provinciale della Capitale: quale sarà stata la squadra peggiore? Chi è dovuto andare al temibile pressure test?

Cosa è successo nella quinta puntata di Masterchef 13

Si parte con la consueta mistery box con una variante interessante: un lavoro in coppia per arrivare alla doppia golden pin, la tanto desiderata spilla dell’immunità, ed evitare così una possibile futura eliminazione. A seguire c’è stato l’invention test, dedicato al famoso “pacco da giù“: una prova dura che metterà in difficoltà gli aspiranti chef.

Quindi la sfida in esterna, come detto girata in terra romana. La squadra peggiore, al rientro nella masterclass, ha dovuto fare i conti con il pressure test a tema “funghi”. Chi sarà stato il peggiore?

Chi è stato eliminato ieri sera

In aggiornamento

Chi sono i concorrenti di Masterchef in gara

Alberto Pierobon Alice Scaffardi Andrea Sciamanna Anna Pisano Antonio Mazzola Beatrice Belli Deborah Meloni Eleonora Riso Filippo Baldo Kassandra Lorenzo Silvidio Marcus Michela Morelli Niccolò Califano Sara Bellinzona Settimino Difonzo Valeria Zullo – Eliminata Nicolò Molinari – Eliminato Chù – Eliminata Fiorenza Pennacchio – Eliminata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 18 gennaio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è già entrata nel vivo: chi arriverà fino in fondo? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni.

