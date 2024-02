Chi è stato eliminato al Grande Fratello ieri sera? Cosa è successo nella puntata del 19 febbraio 2024

Nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello. Prosegue l’avventura degli inquilini nella casa più spiata d’Italia: tra contrasti, nuovi e vecchi amori, è tempo di vedere chi è stato eliminato nella puntata andata in onda ieri sera.

Sono ormai passati ormai oltre cinque mesi dall’inizio del Gf e la strada verso la finale inizia a farsi sempre più stretta. Da una parte i concorrenti che, a seguito dell’insindacabile giudizio del pubblico, sono stati costretti ad abbandonare per sempre il gioco; dall’altro le new entry pronte a scompaginare le carte in tavola all’interno della casa. L’obiettivo per tutti è quello di arrivare fino in fondo: evitando le nomination e tenendo alla larga il televoto.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Beatrice, Sergio e Grecia?

Al centro delle vicende del Gf sono tornati da qualche giorno prepotentemente alla ribalta i Perletti, ovvero Perla e Mirko, protagonisti indiscussi di questa edizione. Prima con il triangolo amoroso che vedeva coinvolta anche Greta, e adesso con il loro riavvicinamento al netto però di nuove recenti discussioni. Lato nomination invece una delle concorrenti ormai sempre presenti è invece Beatrice che ritroviamo praticamente puntualmente in tutti i televoti.

Con lei, a margine delle votazioni della puntata di San Valentino, anche Sergio e Grecia: chi tra loro dunque ha dovuto abbandonare la casa?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Palinsesto alla mano vediamo adesso quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello. La settimana scorsa ha infatti segnato il ritorno al doppio appuntamento del reality più famoso della televisione e c’era attesa per capire se questo ennesimo “esperimento” di Mediaset potesse essere riproposto nuovamente. Ebbene, la risposta è sì: pertanto, dopo la puntata di ieri, 19 febbraio 2024, il Gf tornerà in tv anche dopodomani, mercoledì 21 febbraio 2024.