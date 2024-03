Chi è stato eliminato al Grande Fratello ieri sera? | Nomination 18 marzo

Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello: ancora pochi giorni e conosceremo il nome del vincitore. Intanto però c’è da fare i conti con il nuovo televoto. Chi allora ha dovuto abbandonare il gioco praticamente ad un passo dall’ultima puntata? Riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di capire cosa è successo ieri sera.

Alfonso Signorini, mattatore e one man show di uno dei programmi più famosi della tv, ha rotto gli indugi ed ha annunciato la data della finalissima del Grande Fratello 2023-2024. Tra sette giorni, praticamente, conosceremo il nome del vincitore del Gf: prima però c’è da capire chi si contenderà il titolo e soprattutto quali concorrenti, di contro, saranno costretti a salutare la casa proprio sul più bello. In mezzo tutti i temi caldi del momento e le nuove nomination.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Anita, Sergio, Greta e Simona?

Intanto partiamo subito col dire che il televoto di ieri sera era eliminatorio. E dunque uno dei concorrenti finiti nel vortice delle nomination prima, e del televoto poi, ha dovuto abbandonare per sempre il reality. Già ma chi? Il clima nella casa, e non potrebbe essere altrimenti considerando che manca davvero poco alla conclusione di questa edizione, si fa sempre più teso. E lo dimostrano anche le piccole cose, come le tensioni registrate a cena nelle ultime ore.

Tornando al gioco invece ricordiamo che al televoto erano finiti Anita, Sergio, Greta e Simona: per uno di loro, a conti fatti, l’avventura al Grande Fratello potrebbe essere terminata. Chi allora alla fine è stato eliminato?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Diamo ora uno sguardo ai prossimi appuntamenti, che, lo ripetiamo, saranno gli ultimi dell’edizione in corso. Il Grande Fratello, mai come quest’anno “sballottato” (passateci il termine) da un giorno all’altro del palinsesto, sembrerebbe comunque aver trovato la sua quadra definitiva in queste ultime prime serate. Ma si sa, in materia di programmi, i cambiamenti sono sempre dietro l’angolo. Ad ogni modo sembra proprio che Mediaset sia intenzionata a mantenere il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì fino alla fine del programma: e allora tutti sintonizzati intanto giovedì 21 marzo, prima della serata conclusiva di lunedì prossimo, 25 marzo 2024.