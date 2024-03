Grande Fratello: nomination, catene di salvataggi e l’annuncio della puntata finale. Cosa è successo?

Dopo la proclamazione della seconda finalista di questa edizione, l’avventura per gli inquilini del Grande Fratello prosegue. Adesso è tempo di fare i conti con una nuova eliminazione, almeno stando alle previsioni della puntata. Sarà andata così? Riviviamo insieme la serata di ieri.

L’avventura per gli inquilini della casa più spiata d’Italia sta volgendo al termine. Prima però ci sono ancora tantissime questioni in sospeso da chiarire tra i protagonisti di questa lunga ed emozionante edizione, per certi versi tutta nuova. E poi il gioco: due già i concorrenti in finale – tutti al femminile – e diversi protagonisti che rischiano di salutare il programma proprio sul più bello. Scopriamo insieme dunque cosa è successo nella puntata del 14 marzo.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Simona, Anita, Giuseppe, Federico e Massimiliano?

La scorsa puntata ha decretato l’ingresso in finale di Rosy Chin. La concorrente è la seconda finalista dell’edizione di quest’anno del GF: la prima, lo ricordiamo, è un’altra donna, Beatrice Luzzi. Entrambe, anche se per motivi differenti, sono tra le protagoniste assolute di questo Grande Fratello e il loro accesso all’ultimo atto del reality è stato fortemente voluto dal pubblico a casa, che non ha lasciato spazio a dubbi col televoto.

Ma tre giorni fa, dopo la festa proprio per la Chin, è tornata la “serietà”, considerando che ci sono state le nuove nomination. Queste ultime hanno spedito a rischio eliminazione ben cinque concorrenti. Ma chi alla fine tra Simona, Anita, Giuseppe, Federico e Massimiliano si è salvato?

Puntata con tanti colpi di scena, quella di ieri. Intanto è arrivata la data della finalissima. Alfonso Signorini ha, infatti, annunciato che la puntata finale del programma è prevista per il 25 marzo. Manca davvero poco, quindi, alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello che, anche ieri, non ha mancato di riservare grandi sorprese.

Tra i concorrenti finiti al televoto nella scorsa puntata, Anita Olivieri è quella che ha avuto meno voti dal pubblico a casa. È lei la candidata all’eliminazione nella puntata di lunedì 18 marzo. Ma la tensione è salita quando le due finaliste, Beatrice Luzzi e Rosy Chin hanno dato il via a una catena di salvataggi dal quale sono stati ‘esclusi’ Alessio e Sergio e tra i due Anita è stata chiamata dal conduttore chi portare in nomination con lei. La ragazza non ha esitato scegliendo Sergio e salvando il suo fidanzato. Non è mancato anche ieri, però, il momento nomination che ha mandato al televoto Greta e Simona.

Insomma lunedì prossimo la sfida sarà tra: Anita, Sergio, Greta e Simona.

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Diamo ora uno sguardo ai prossimi appuntamenti. Il Grande Fratello, mai come quest’anno “sballottato” (passateci il termine) da un giorno all’altro del palinsesto, sembrerebbe ormai aver trovato la sua quadra definitiva. Ma si sa, in materia di programmi, i cambiamenti sono sempre dietro l’angolo. Ad ogni modo sembra proprio che Mediaset sia intenzionata a mantenere il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì fino alla fine di questa edizione, prevista per aprile: e così sarà intanto, salvo modifiche dell’ultima ora, anche la prossima settimana.