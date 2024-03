Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? | Nomination puntata 11 marzo

Inizia una nuova settimana e come sempre torna l’immancabile appuntamento con il Grande Fratello. La finale è ormai all’orizzonte: tra poco più di un mese conosceremo il vincitore di questa edizione. Ma chi intanto è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo nella puntata dell’11 marzo.

Grecia Colmenares è stata l’ultima inquilina ad aver lasciato la casa più spiata d’Italia. Dopo un televoto al cardiopalmo è stata lei più votata dal pubblico a casa, una sentenza inappellabile che l’ha portata a dover abbandonare il sogno di arrivare fino in fondo in questa edizione. Salva invece Anita. Adesso però è tempo di voltare pagina: altri concorrenti sono infatti finiti al televoto dopo le nomination. E per uno di loro potrebbe essere arrivato il momento di lasciare la casa.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Anita, Rosy, Paolo e Letizia?

Se nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un meccanismo progressivo per arrivare all’eliminazione di uno degli inquilini, c’è da capire cosa abbia deciso stavolta il Grande Fratello. A portarci dentro le vicende della casa ci sarà sempre lui, Alfonso Signorini, pronto da un lato a raccontarci gli ultimi sviluppi dei casi più chiacchierati – da Anita e Alessio passando da Giuseppe e Beatrice solo per fare due esempi – e dall’altro a renderci partecipi dei meccanismi del gioco.

Anche perché, stando alle anticipazioni del Gf della vigilia, il televoto teoricamente avrebbe dovuto determinare il secondo finalista e non un’eliminazione. Sarà andata così? Ad ogni modo chi tra Anita, Rosy, Paolo e Letizia è stato il più votato?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Vediamo ora quando andrà in onda il prossimo appuntamento con il Grande Fratello. Palinsesto alla mano, considerando i continui cambiamenti nella programmazione subiti quest’anno dal reality, è lecito chiedersi quando rivedremo in prima serata su Canale 5 Alfonso Signorini & co. Ebbene, come la scorsa settimana anche per quella in corso è stato confermato il doppio appuntamento: il Gf tornerà quindi giovedì sera con un’altra imperdibile puntata. Cosa succederà? Non ci resta che aspettare qualche giorno per scoprirlo insieme.