Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Nomination, e cosa è successo nella puntata del 7 marzo

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, stavolta in onda eccezionalmente di giovedì. Cosa è successo ieri sera nella casa? Nomination e ultime news dal reality più famoso della televisione.

Cambia il palinsesto ma non cala l’attenzione da parte del pubblico del Gf, che attende di sapere ormai come si concluderà questa edizione. Manca sempre meno infatti alla finalissima e c’è curiosità per conoscere chi riuscirà ad approdare all’ultimo atto del programma e chi, invece, dovrà abbandonare per sempre il gioco. A maggior ragione la puntata di ieri sera potrebbe aver fatto da spartiacque nel cammino verso la fine del reality. Chi allora è stato eliminato?

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Anita, Massimiliano, Federico, Grecia, Greta, Letizia e Simona?

Davvero lunghissima la sfilza di nomi finiti al televoto. Alfonso Signorini, in queste ultime puntate, ci ha reso partecipi del meccanismo che dovrà portare all’eliminazione di uno dei concorrenti dal programma. Prima era toccato a Massimiliano Varrese finire al televoto, poi ad Anita, e adesso ad altri cinque inquilini. Praticamente gran parte della casa, alla vigilia della puntata di ieri sera, era finita in nomination.

In mezzo ovviamente tutte le vicende del momento: tra tutte quella che vede protagonista proprio Anita Olivieri e Alessio Falsone ad esempio, ma anche la coppia Garibaldi-Luzzi, con quest’ultima finita già sicura del posto in finale. Ad ogni modo, stando alle anticipazioni della vigilia, stavolta il televoto dovrebbe essere stato senza appello nel senso che, alla fine, per qualcuno il tempo nella casa è davvero terminato. Ma chi allora tra Anita, Massimiliano, Federico, Grecia, Greta, Letizia e Simona ha dovuto lasciare per sempre il gioco?

In aggiornamento, ricarica la pagina

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Adesso è tempo di guardare a cosa accadrà nelle prossime puntate e soprattutto capire quando andrà in onda la prossima puntata del Gf considerando i continui cambi nella programmazione. L’ultimo proprio questa settimana: non più lunedì e mercoledì bensì lunedì e giovedì, sempre ovviamente in prima serata su Canale 5. Ebbene, stando ai palinsesti Mediaset lo stesso scenario dovrebbe ripresentarsi anche per le prossime due puntate: la prima di queste allora sarà trasmessa l’11 marzo e la successiva dopo tre giorni, il 14.