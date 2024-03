Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Nomination e cosa è successo nella puntata del 4 marzo

Nuovo appuntamento immancabile con il Grande Fratello. La finale di questa edizione si intravede già all’orizzonte ed è tempo di capire chi sarà a dover abbandonare il gioco proprio sul più bello. Vediamo dunque tutti i fatti salienti della puntata andata in onda ieri sera.

Ricomincia la settimana e con essa il solito tran tran quotidiano. Ma l’appuntamento del lunedì è davvero irrinunciabile: quello con il Gf in prima serata su Canale 5. Al timone di uno dei reality più famosi della televisione sempre lui, Alfonso Signorini, pronto ancora una volta a portarci dentro le vicende che riguardano i protagonisti di questa edizione. In ballo, lo ricordiamo, c’era un ‘pesantissimo’ televoto che doveva determinare la seconda candidata all’eliminazione. Coinvolte tre assolute protagoniste della casa.

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Anita, Perla e Simona?

Nella scorsa puntata Massimiliano Varrese, che si era scontrato un po’ con tutti, era stato il primo concorrente candidato all’eliminazione. Dopodiché, a seguito della consueta girandola di nomination, tre concorrenti – tutte al femminile – erano finite al televoto. Beatrice Luzzi invece, lo ricordiamo, è già sicura di un posto nella finalissima che dovrebbe andare in onda i primi di aprile.

Ma chi allora tra Anita, Perla e Simona è stata la seconda candidata all’eliminazione?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Adesso è tempo di guardare a cosa accadrà nelle prossime puntate. Intanto una precisazione importante: dopo qualche settimana di apparente stabilità nel palinsesto stavolta il Grande Fratello, prestate attenzione, non andrà in onda mercoledì sera. Al suo posto la nuova edizione di Michelle Impossible. Niente secondo appuntamento dunque con il Gf? No, perché, programmazione Mediaset alla mano, ritroveremo gli inquilini della casa più spiata d’Italia giovedì sera, 7 marzo 2024. Si tratterà senza dubbio di una puntata speciale considerando che il giorno seguente sarà la festa della donna. Ma cosa accadrà in trasmissione? Non ci resta che attendere la messa in onda come sempre su Canale 5.