Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Nomination e cosa è successo nella puntata del 28 febbraio

Sette persone a rischio eliminazione mentre la finale si avvicina sempre di più. E la domanda è sempre la stessa: cosa è successo ieri sera al Grande Fratello? Riavvolgiamo il nastro e andiamo a scoprire le ultime news dalla casa più spiata d’Italia.

Beatrice Luzzi è la prima finalista dell’edizione 2023 2024 del Grande Fratello. La notizia è arrivata nella puntata di lunedì, nel primo appuntamento settimanale con il reality condotto da Alfonso Signorini. Ieri sera, come ormai accade da qualche settimana, il Gf è tornato in prima serata su Canale 5: tanti i temi della serata a partire dal televoto che vedeva ben sette inquilini a rischio eliminazione. Come sarà andata a finire?

Chi è stato eliminato al Grande Fratello tra Simona, Federico, Marco, Massimiliano, Alessio, Paolo e Grecia?

Anche ieri sera le emozioni non sono mancate. Del resto in queste 48 ore circa di intervallo tra una diretta e l’altra è successo un po’ di tutto: dallo scontro tra Giuseppe Garibaldi e Anita Oliviero, passando fra gli attriti tra Massimiliano Varrese e “il resto del mondo”, fino ad arrivare agli intrecci amorosi che fin qui stanno appassionando i telespettatori.

Ma, sullo sfondo, c’è sempre la competizione. Il countdown per la finale è ormai ufficialmente partito considerando che abbiamo già la prima finalista (salutata con un brindisi dal resto della casa), ovvero la Luzzi come detto in apertura. Dalle nomination di lunedì era però uscita una rosa di sette concorrenti a rischio eliminazione. Si trattava nello specifico di Simona, Federico, Marco, Massimiliano, Alessio, Paolo e Grecia: chi tra loro alla fine ha dovuto abbandonare la casa?

In aggiornamento

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Adesso è tempo di vedere cosa accadrà nella prossima puntata. Vi ricordiamo che il Grande Fratello vi aspetta ogni settimana il lunedì e il mercoledì in prima serata, sempre su Canale 5: di conseguenza il prossimo appuntamento con il Gf, che coinciderà col primo del mese di marzo, sarà il 4 marzo 2024. Repliche e diretta dalla casa su Mediaset Infinity.