Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello? Chi va direttamente in finale: nomination e cosa è successo nella puntata del 26 febbraio 2024

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Cosa è successo nella puntata di ieri sera? E soprattutto chi è stato eliminato? Riviviamo tutte le emozioni della puntata di lunedì 26 febbraio 2024.

Un altro mese sta per andare in archivio ma il Gf, arrivato ormai al quinto mese di messa in onda, continua a regalare emozioni. Senza stancare il pubblico. Tante le storie e gli intrighi nella casa con il televoto, come sempre, chiamato a scompaginare le carte in tavola. Al timone del programma sempre lui, Alfonso Signorini, che anche ieri sera ci ha guidato tra i temi caldi della puntata. Fino ad arrivare alle immancabili nomination.

Chi è il primo finalista tra Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy?

La puntata di ieri era particolarmente importante. Sì perché stavolta il televoto, anziché essere eliminatorio, serviva per decretare il nome del primo finalista o della prima finalista di questa edizione. Ricordiamo che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, l’ultimo atto del Grande Fratello 2023-2024 dovrebbe esserci ad aprile. Dunque, calendario alla mano, manca poco più di un mese alla fine di questa edizione.

Ecco perché, a maggior ragione, cresce l’attesa per capire la rosa dei finalisti. Ma chi intanto tra Beatrice, Massimiliano, Grecia e Rosy ha strappato il primo pass per l’atto finale del Gf? Alla vigilia della puntata Beatrice conduceva praticamente tutti i sondaggi: le previsioni saranno state rispettate?

Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello

Ma quando sarà adesso il nuovo appuntamento con il Grande Fratello? La produzione Mediaset, dopo una prima fase ‘sperimentale’ in cui ha provato il Gf praticamente in qualunque giorno della settimana (oltre al lunedì), sembra ormai essersi convinta a confermare il doppio appuntamento settimanale. Pertanto il Gf tornerà puntuale in prima serata su Canale 5 mercoledì sera: con Alfonso Signorini l‘immancabile Cesara Buonamici, pronta a commentare quanto accadrà nella casa più spiata d’Italia.