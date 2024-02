Chi è stato eliminato ieri sera a Masterchef? Cosa è successo nella puntata dell’8 febbraio

Prosegue l’avventura degli aspiranti chef della cucina più famosa d’Italia. Giovedì 8 febbraio 2024 è andata in scena una nuova puntata: ma cosa è successo? E chi alla fine è stato eliminato?

La finale di questa 13esima edizione di Masterchef Italia è ormai all’orizzonte. Per i concorrenti rimasti in gara, che iniziano ad essere davvero pochi, il sogno di poter arrivare fino in fondo a questa edizione è ormai lì, a portata di mano. Proprio per questo però ogni minimo errore potrà costare caro e rivelarsi fatale: come successo nelle scorse puntate anche i migliori della masterclass non possono permettersi distrazioni. Altrimenti il loro destino sarà uno soltanto: quello di togliersi il grembiule e abbandonare per sempre la cucina di Masterchef.

Cosa è successo nella puntata di ieri

Nonostante Sanremo, la programmazione del cooking show non ha subito variazioni di palinsesto. Pertanto in prima serata su Rai 1 abbiamo visto regolarmente caricati i due nuovi episodi trasmessi a partire dalle 21.25. Protagonista della puntata, in un viaggio all’insegna della cucina green, sarà la sostenibilità. In studio gli aspiranti chef dovranno fare i conti con l’ultimo, difficilissimo, skill test di questa edizione: ospiti la chef Chiara Pavan del ristorante Venissa, e Riccardo Gaspari, del Sanbrite a Cortina d’Ampezzo.

Da un lato l’immersiva cucina ambientale veneta che l’ha resa famosa, dall’altro i profumi della montagna all’interno di piatti rigenerativi, in grado cioè di dare una seconda vita a quelli che comunemente sono gli scarti della cucina. Prima però gli otto aspiranti chef hanno dovuto fare i contri con la nuova Golden Mistery Box con ingredienti insoliti, e soprattutto con l’Invention Test, caratterizzato da un alimento (potenzialmente) “killer”, ovvero l’aglio.

Chi è stato eliminato a Masterchef nell’ultima puntata

Il peggiore della cucinata, con l’insindacabile giudizio degli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ha dovuto infine abbandonare il gioco. Ma chi alla fine è stato eliminato?

In aggiornamento

Chi sono i concorrenti ancora in gara

Antonio Mazzola Deborah Meloni Eleonora Riso Kassandra Michela Morelli Niccolò Califano Sara Bellinzona Settimino Difonzo Marcus – Eliminato Lorenzo Silvidio – Eliminato Alice Scaffardi – Eliminata Filippo Baldo – Eliminato Alberto Pierobon – Eliminato Andrea Sciamanna – Eliminato Beatrice Belli – Eliminata Anna Pisano – Eliminata Valeria Zullo – Eliminata Nicolò Molinari – Eliminato Chù – Eliminata Fiorenza Pennacchio – Eliminata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 15 febbraio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è ormai agli scoggiocli: chi arriverà fino alla finale? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni, repliche disponibili on demand su Now Tv e Sky Go. (Foto: Pagina Facebook Masterchef Italia)