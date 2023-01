Veronica Ciardi, chi è la moglie di Federico Bernardeschi: età, lavoro, GF, oggi, figli, matrimonio, Sarah Nile, foto e Instagram

Non esiste fine settimana per i telespettatori di Canale 5 senza Verissimo. Silvia Toffanin, padrona di casa, è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. proprio come faranno sabato Veronica Ciardi e suo marito Federico Bernardeschi. I due sono convolati a nozze a luglio del 2021 e sono genitori di due dolcissime bambine. Nel salotto di Verissimo parleranno del loro amore, della loro complicità e si racconteranno senza freni.

Cosa sappiamo su Veronica Ciardi

Veronica Ciardi è nata a Roma il 13 luglio 1985 ed è una nota modella, showgirl e attrice. Fin da piccola ha avuto un rapporto particolare con il padre che l’ha spinta a vivere due anni lontana dalla sua città natale: in Angola. Tuttavia non troppo tempo fa il suo papà è venuto a mancare e Veronica lo ha ricordato come un punto di riferimento nel corso della sua vita. Veronica ha anche un fratello al quale sembra essere molto legata. Una particolarità di Veronica è che ha una vera e propria fobia dell’acqua: a causa di un incidente che ebbe quando era molto piccola nel quale ha rischiato d’annegare in mare.

Lavoro, GF VIP

Di lavoro Veronica Ciardi è una modella, showgirl e anche attrice. Ma in tanti la ricordano per la sua partecipazione alla decima edizione del Grande Fratello. Prima di apparire nel mondo dello spettacolo ha lavorato in una scuola materna. Con il passare del tempo ha partecipato a vari concorsi di bellezza, come Miss Italia. Nel 2010 poi ha partecipato alla decima edizione del GF . Da allora ha partecipato a programmi come Ciao Darwin, Fenomenal, The Call. Nel 2011, invece, è stata conduttrice tv della rubrica settimanale di Gossip e ha debuttato come attrice nel film ‘Una cella in due’ di Enzo Salvi. Successivamente è diventata ospite fissa del Chiambretti Sunday Show ed è comparsa in altri film. Ricordiamo: I Soliti Idioti, Una notte da paura, Una vacanza da sogno.

La storia d’amore con Federico Bernardeschi

Veronica Ciardi, prima di legarsi a Bernardeschi, è stata fidanzata con un ragazzo di origine bolognese per circa sette mesi. All’interno del GF10 si è legata a diversi concorrenti, come Massimo Scattarella e Mauro Martin, ma nel 2016 è scattato l’amore per Federico.

I due hanno avuto una relazione difficile all’inizio tanto che, dopo solo un anno, nel 2017 hanno deciso di lasciarsi. Al cuor però non si comanda e dopo qualche mese hanno deciso di riprovarci. I due nel 2019 hanno anche avuto una bellissima bambina di nome Deva. E sono convolati a nozze il 13 luglio del 2021, a poche ore di distanza dalla vittoria dell’Italia agli Europei. Sono genitori anche di Lena.

Il rapporto con Sarah Nile

Durante la sua partecipazione al GF Veronica ha avuto un’amicizia speciale con Sarah Nile, una sorta di amore. Eppure, quest’ultima non è stata invitata al suo matrimonio e ha lasciato ai social un messaggio commovente.

Veronica Ciardi punta tutto su Instagram

Veronica ha un account Instagram personale ma privato: potete trovarla come @missciardi