Chi ha vinto il Grande Fratello? | La diretta

Chi ha vinto questa edizione del Grande Fratello? Ultimo atto del reality più famoso della tv. Anche quest’anno è stata una lunga cavalcata che ci ha portato a mesi e mesi di diretta no stop. E adesso il viaggio è giunto al termine. Scopriamo chi è il vincitore.

Si accendono per l’ultima volta – almeno per quest’anno – le luci sulla casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello, dopo un lungo percorso iniziato lo scorso settembre, giunge al termine. Il giorno della finale è arrivato: ieri sera, lunedì 25 marzo 2024, Alfonso Signorini ha presentato la puntata conclusiva del Gf 2023-2024. Tra le grandi favorite c’era sicuramente Beatrice Luzzi, grande protagonista di quest’anno e peraltro prima concorrente ad arrivare proprio alla finale. Ma sarà andata così?

I finalisti del Grande Fratello

Riavvolgiamo per un attimo il nastro e vediamo intanto, alla vigilia della puntata di ieri, in onda come sempre su Canale 5 in prima serata, chi erano gli inquilini a giocarsi la vittoria finale. Sei in tutto i finalisti, cinque con il pass già assicurato (Beatrice, Rosy, Massimiliano, Simona e Perla) prima della diretta, uno quello giunto dall’ultimo televoto di questa edizione (tra Greta, Letizia e Sergio).

In mezzo tantissime emozioni e sorprese – così come i colpi di scena – per l’ultima passerella dei concorrenti del Gf. A commentare il tutto sempre il volto del Tg5 Cesara Buonamici insieme a Rebecca Staffelli. Ma chi alla fine, eliminazione dopo eliminazione è riuscito a trionfare? Chi è, cioè, il vincitore di quest’anno del Grande Fratello?

Il Grande Fratello si farà il prossimo anno? Cosa sappiamo

Adesso non ci resta che capire cosa accadrà il prossimo anno. Se infatti questa edizione è stata molto “chiacchierata” per via della sua nuova linea editoriale – meno eccessi e un mix tra concorrenti famosi e non (anche se le polemiche non sono di certo mancate) – in molti danno per conclusa l’avventura di questo format, sicuramente “datato”. Eppure, Mediaset sembrerebbe intenzionata a proseguire non solo con il reality, evidentemente la nuova formula ha comunque portato un certo rinnovamento nel format, ma anche con Alfonso Signorini. In altre parole anche per il 2024-2025 il Gf dovrebbe restare al suo posto nel palinsesto di Canale 5. Sarà davvero così? Staremo a vedere.