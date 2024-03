Chi sono i finalisti del Grande Fratello | Eliminazione a sorpresa ieri sera

Chi sono i finalisti del Grande Fratello? Pochi giorni ancora e conosceremo il vincitore di questa lunghissima quanto emozionante edizione. Qualcuno, purtroppo, ha dovuto abbandonare il gioco sul più bello. Riavvolgiamo il nastro e riviviamo insieme la puntata di ieri sera.

Come tutte le avventure anche questa edizione del Gf sta volgendo al termine. Manca una sola puntata al termine del reality più famoso della tv: alla vigilia della puntata di ieri, giovedì 21 marzo 2024, avevamo conosciuto la rosa dei primi tre finalisti. Altri si sono aggiunti quindi nel corso della diretta mentre per altri è arrivato il momento di lasciare per sempre la casa. Una vera e propria beffa considerando che ormai il percorso è giunto praticamente alla fine.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2023 2024 e chi è stato eliminato ieri sera

Nella puntata di lunedì scorso, lo ricordiamo, era successo un po’ di tutto. Ben due le eliminazioni con esclusioni davvero eccellenti: su tutte quelle di Anita, al centro della storia con Alessio, e poi Paolo Masella, anche lui costretto dall’insindacabile giudizio del pubblico a dover lasciare la casa. Dopodiché c’è stata la proclamazione del terzo finalista: la scelta è ricaduta su Massimiliano Varrese che ha raggiunto così Beatrice e Rosy.

Non potevano mancare poi le nomination: al televoto, a margine della diretta, sono finiti Alessio, Federico e Simona. Chi tra loro alla fine ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello?

Quando va in onda la finale del Grande Fratello

Adesso non ci resta che conoscere chi vincerà questa edizione del GF. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo, 25 marzo 2024 come sempre in prima serata su Canale 5: chi sarà allora a trionfare? Beatrice? Massimiliano? O uno degli altri finalisti? Non ci resta che pazientare qualche altro giorno e tutti i nodi verranno al pettine.