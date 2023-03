Chi ha vinto LOL 3 su Amazon Prime Video? Nome vincitore. Sarà la domanda da porsi in noi spettatori che già amiamo questo programma, pensato da Fedez per la piattaforma di Amazon Prime Video. In tal senso, il vincitore si saprà solamente dopo il 16 marzo, considerato come i produttori del programma di gag e comicità hanno pensato bene di dividere il programma in due tranches: i primi 4 episodi il 9 marzo, gli ultimi due a partire dal 16 marzo.

Chi ha vinto Lol 3? Tocca aspettare il 16 marzo

Il 16 gennaio 2023, per la felicità dei fan della comicità italiana, è stata annunciata la nuova stagione di Lol 3. Ancora al timone Fedez, personalità che avevamo visto alla conduzione del programma anche nelle precedenti due edizioni. Sono cambiati invece i compagni di viaggio: Frank Matano dovrebbe ricomparire nella terza stagione, dopo l’esordio nella seconda edizione al posto di Mara Maionchi, chi invece aveva reso peperina l’esperienza della prima stagione.

Sono cambiati anche i vincitori. Maccio Capatonda si è aggiudicato la vittoria dell’ultima stagione, imponendosi con gag e risate in finale con la mitica Virginia Raffaele, che alla fine non ha potuto non ridere sotto i siparietti dell’attore comico che interpreta il leggendario “Mariottide”, ovvero il cantautore della tristezza. Maccio sarà presente nella terza stagione del programma, questa volta però come ospite speciale e “disturbatore”, ovvero colui che dovrà far ridere i tanti concorrenti in gara. Lo stesso ruolo che ricoprì, d’altronde, anche Lillo nella seconda stagione, guadagnandoselo dopo la vittoria strameritata nella prima stagione.

Ricomparirà Lillo nella terza stagione? Al momento non i sono certezze, come non è certa neanche la presenza di Frank Matano, che però compare nei trailer al fianco di Fedez (con tanto di travestimento come il rapper milanese”. I concorrenti per questa stagione sono grandi nomi della comicità italiana, come: