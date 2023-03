A che ora escono gli episodi di LOL 3 su Amazon Prime Video? Cast e anticipazioni

Lol-Chi ride è fuori, l’attesa per la terza stagione è ormai finita: a partire da giovedì 9 marzo sono infatti disponibili in streaming i primi quattro episodi della serie che tanto appassiona il pubblico italiano. Servirà aspettare una settimana in più, e quindi il 16 marzo, per vedere gli ultimi due episodi, che riveleranno quale sarà il vincitore di questa edizione. Anche questa volta vola troviamo alla conduzione il duo formato da Fedez e Frank Matano: squadra vincente non si cambia. Lo special guest sarà invece Maccio Capatonda. Anche in questa edizione avremo dieci concorrenti in gara: per poter vincere il montepremi finale dovranno riuscire a non ridere. Ci riusciranno? Chi sarà più bravo nell’impresa? Prima di scoprirlo, vediamo intanto la programmazione, con gli orari delle prime puntate di Lol 3-Chi ride è fuori in streaming.

LOL 3: a che ora escono gli episodi su Amazon Prime

Da quanto risulta attualmente, pare che anche per questa edizione Amazon Prime Video voglia seguire quanto fatto in passato. E quindi Lol3 sarà messo a disposizione degli abbonati a partire dalla mezzanotte di giovedì 9 marzo 2023. Ricordiamo che appunto saranno disponibili solo i primi 4 episodi. I nottambuli potranno quindi iniziare la maratona già a partire da quel momento o, comunque, sarà possibile farlo sin dalle prime ore della giornata, dopo la mezzanotte. Per chi proverà direttamente a giornata inoltrata, occhio agli spoiler: qualche abbonato potrebbe aver visto gli episodi nel frattempo e pubblicato delle anticipazioni che potrebbero rovinare la sorpresa.

Cast e anticipazioni Lol3

Dopo aver parlato di date, vediamo chi sarà presente in questa stagione di Lol 3, che – ricordiamo – è disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il cast di Lol 3 ha come protagonisti nei primi episodi diversi personaggi. Ve ne riportiamo alcuni: Herbert Ballerina, Nino Frassica e Fabio Balsamo dei The Jackal, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Cevoli, Brenda Lodigiani, Marina Massironi, ma ce ne sono tanti altri. E molti ancora saranno presenti negli ultimi episodi, che andranno in onda la prossima settimana, a partire dal 16 marzo 2023, sempre su Amazon Prime Video, probabilmente dalla mezzanotte in poi.