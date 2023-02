Catalogo Amazon Prime Video marzo 2023: serie tv e film in uscita, il calendario completo

Amazon non si smentisce mai, e proprio in queste ultime ore ha annunciato che in arrivo ci sono delle buone nuove, per quanto riguarda film e serie tv sulla sua piattaforma di streaming. Su Prime Video, per il mese di marzo 2023, infatti, sono previsti nuovi stuzzicanti titoli tutti da scoprire. Vediamoli in insieme, continuate a leggere!

I nuovi titoli in arrivo su Amazon Prime Video per marzo 2023

Dunque, i titoli in arrivo sulla piattaforma di streaming Amazon – Prima Video – per il mese di marzo 2023, con la data precisa di uscita, sono i seguenti:

3 marzo: Daisy Jones & The Six (serie musical-drama)

(serie musical-drama) 9 marzo: LOL – Chi ride è fuori (show comico, S3)

(show comico, S3) 17 marzo: Dom (serie action, S2)

(serie action, S2) 17 marzo: Swarm (serie horror)

(serie horror) 24 marzo: Perfect Addiction (film drammatico)

(film drammatico) 24 marzo: Reggie (documentario)

(documentario) 31 marzo: The Power (serie thriller)

Daisy Jones & The Six, in uscita il 3 marzo

Stiamo parlando dell’attesissimo musical-drama Daisy Jones & The Six che farà il suo debutto ufficiale in piattaforma per il3 marzo 2023, con nuovi episodi in uscita ogni venerdì fino al 24 marzo. La serie è basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six ed è una narrazione che ci porta direttamente nella vita di una famosa rock band, che dapprima si trova sul tetto del mondo, e poi è destinata al tracollo, dopo aver toccato l’apice del successo.

LOL – Chi ride è fuori

Diverse personalità irriverenti, tra cui Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Herbert Ballerina, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironisi, si sfideranno nella cosa più difficile al mondo: rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari. Chi vincerà il premio finale da 100.000 euro che andrà a favore di un ente benefico?

Dom, la seconda stagione

La serie brasiliana ”Dom” ritorna su Amazon Prime Video con la sua seconda attesissima stagione: un dramma poliziesco che si sviluppa in 8 episodi ricchi di tensione ed adrenalina.

Swarm, in arrivo il 17 marzo

Una nuova serie horror thriller co-creata da Donald Glover in collaborazione con Janine Nabers. Sarà disponibile su Prima a partire dal 17 marzo 2023, e la protagonista è una ragazza che vuole a tutti i costi diventare una pop star.

Perfect Addiction

Svelato negli ultimi giorni il trailer ufficiale della novità tanto attesa su Prime Video. Un adattamento dell’omonima web-novel di Claudia Tan, diventata il nuovo caso letterario. Tutta la narrazione ruota intorno alla vita perfetta della protagonista, sconvolta da una scoperta: il suo fidanzato la tradisce con la sorella. Come andrà a finire per la campionessa di MMA?

Reggie, il documentario disponibile dal 24 marzo

Reggie, è il nuovo documentario biografico che tutti aspettavano. La narrazione e i documenti rievocano la carriera e l’eredità di Reggie Jackson, Hall of Famer della Major League di Baseball, che tra le altre cose fu anche attivista per i diritti degli afromericani.

The Power

Un emozionante thriller prodotto da SISTER (Chernobyl). La storia si ispira liberamente al premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman. Un mondo narrato molto simile al nostro, se non fosse per una piccola discrepanza: i ragazzi sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Cosa accadrà?