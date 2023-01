Amazon Prime Video a febbraio 2023: tutte le serie tv e i film in uscita, ecco quando

Novità in arrivo su Amazon Prime Video. Anche a febbraio saranno infatti numerose le novità (in attesa di LOL 3) che attendono gli abbonati. Ma quali saranno i film e le serie tv che verranno aggiunte al catalogo? Vediamo insieme le anticipazioni e scopriamo giorno per giorno quali saranno i contenuti inseriti nel catalogo di Prime video.

Film e serie tv in uscita a febbraio 2023 su Amazon Prime Video

Tanti saranno i contenuti on demand di cui potranno usufruire gli abbonati il prossimo mese oltre chiaramente a quelli già disponibili. Ad ogni modo ecco le novità di febbraio:

Harlem (serie comica, stagione 2) 3 febbraio

Somebody I Used to Know (film comico-romantico) 10 febbrai0

Star Trek – Picard (serie di fantascienza, stagione 3) 17 febbraio

Carnival Row (serie fantasy-drama, stagione 2) 17 febbraio

La Cabeza de Joaquín Murrieta (serie western) 17 febbraio

The Consultant (serie thriller) 24 febbraio

Die Hart (film comico-azione) 24 febbraio

Lol 3 su Prime Video: cast della terza stagione, chi partecipa e quando esce

Amazon Prime Video ultime uscite

La serialità cinematografica del resto ha conquistato tutto il grande pubblico e il catalogo di Amazon è davvero ricchissimo. Tra le ultime uscite che hanno già conquistato gli utenti c’è sicuramente “Sono Lillo” e “The Ring”. A gennaio, come spiegato in questo articolo, sono state aggiunte al catalogo anche The Hunters (2° stagione), The Test (Docuserie, 2° stagione) e La leggenda di Vox Machina (2° stagione). Qualche settimana fa avevamo invece riso con LOL e lo speciale Natale. On demand disponibili anche Jack Ryan, terza stagione, presente sulla piattaforma streaming dal 21 dicembre scorso, e vari film di Natale come “Improvvisamente è Natale”, “Your Christmas or mine?”. Tornando alle novità Prime Video di Febbraio ricordiamo che, come sempre, l’elenco potrebbe subire modifiche e/o integrazioni nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!

Film e serie tv su Amazon Prime Video: il catalogo di dicembre 2022, tutte le date di uscita