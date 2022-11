Lol 3 su Prime Video: cast della terza stagione, chi partecipa e quando esce

Proprio oggi Prime Video ha svelato finalmente i nomi dei dieci protagonisti della terza stagione di LOL – Chi ride è fuori, lo show comedy dal record di ascolti prodotto interamente in Italia. Tante novità e nuovissime puntate aspettano gli appassionati di sempre: tra i vips che si sfideranno” a colpi di battute cercando di non ridere ci sarano anche Herbert Ballerina e Nino Frassica, pronti a far divertire il pubblico.

Edoardo Tavassi: dopo l’Isola dei Famosi fa il provino per LOL Chi Ride è Fuori

Lol 3, il cast e le novità

Ecco i protagonisti che vedremo nelle nuove puntate del format comico: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi, sono questi i protagonisti che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive e contemporaneamente provando a strappare qualche sorriso ai loro avversari. in palio c’è un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

Dove vedere LOL: Chi ride è fuori

Qualche informazione di servizio su dove vedere le nuove puntate. Si tratta della terza stagione del comedy show in sei episodi e sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi nel mondo nel 2023. Certo, dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova irriverente stagione tutta da seguire: saranno 10 i professionisti della comicità e della risata all’italiana che si sfideranno a colpi di battute, in una battaglia avvincente, senza esclusione di colpi da parte di nessuno, e con diversi stili comici: improvvisazione, stand-up e molto altro ancora.

I conduttori: Fedez e Frank Matano

La grande gara comica sarà condotta, poi, da due personalità d’eccezione: il primo è Fedez, che dopo X-Factor torna ancora una volta a vestire i panni del conduttore e dell’arbitro di gara. Ma avrà un fido compagno, irriverente, ironico, dalla battuta sempre pronta: si tratta di Frank Matano, uno dei comici sfidanti che prese parte alla prima stagione. Una cosa è certa: ne vedremo delle belle.