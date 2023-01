LOl 3, c’è la data ufficiale: cast completo, chi è l’ospite speciale, quante puntate sono

Dopo due appuntamenti di successo e uno speciale di Natale che ha tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo torna LOL- Chi ride è fuori. Questa terza edizione in onda su Prime Video vedrà ancora una volta alla conduzione Fedez affiancato da uno youtuber, un comico, un personaggio televisivo e un attore italiano Frak Matano.

Sulla pagina social l’annuncio del ritorno di LOL3

L’annuncio dell’arrivo di LOL 3 è sulla pagina social dove c’è scritto: “Niente tristezza per questo Blue Monday: Lol 3 esce il 9 marzo e ci sarà anche Marco Capatonda con il non facile compito di fare incursioni nel programma per far ridere gli sfidanti così da accelerarne l’espulsione. Un format che ha riscontrato i consensi del pubblico che tornerò in tv insieme a un cast d’eccezione. Andiamo a vedere quali saranno i personaggi della terza stagione.

Quali saranno i concorrenti in gara

Tra i concorrenti figurano: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Anche in questa occasione è ‘vietato’ ridere. Il primo che ride avrà un’ammonizione e alla successiva il cartellino rosso con espulsione dal gioco. A vincere sarà l’ultimo concorrente che riuscirà a non ridere fino alla fine del gioco che andrà avanti per sei ore. Il vincitore si aggiudicherà 100mila euro da devolvere a un ente benefico a sua scelta.

Quando andrà in onda questa terza edizione del programma

La conferma del cast di questa terza edizione è arrivata solo di recente. Anche stavolta si tratterà di sei episodi per un totale di sei ore nelle quali i 10 concorrenti si daranno filo da torcere. E sei i primi 4 episodi saranno disponibili a partire dal 9 marzo, per gli ultimi due bisognerà aspettare fino al 16 marzo successivo.