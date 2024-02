Chi ha vinto Masterchef 13? Nome del vincitore, montepremi | La diretta

Chi ha vinto la finale di Masterchef Italia? E’ questa la domanda a cui tutti aspettano di poter dare una risposta. Giunta a conclusione anche questa tredicesima, scoppiettante, edizione: ecco cosa è successo nell’ultimo atto della stagione ieri sera giovedì 29 febbraio 2024.

Fornelli accesi per l’ultima volta nelle cucine di Masterchef 13. Ultimi piatti, ultime corse contro il tempo, ultimi giudizi – stavolta senza appello – da parte dei Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Alla vigilia dell’ultima puntata di questa edizione erano arrivati quattro concorrenti, non senza polemiche: si trattava di Antonio, Eleonora, Michela e Sara. Chi tra loro ha vinto dunque il cooking show?

Chi ha vinto Masterchef 13 tra Antonio, Eleonora, Michela e Sara? La diretta della finale

Prima però c’è stato un altro ostacolo da superare. Qualcuno infatti, praticamente sul più bello, ha dovuto rinunciare al sogno di diventare il nuovo Masterchef Italiano. E a questo punto della competizione fa davvero male. Ospite in studio lo chef Andreas Caminada, re della cucina elvetica: ben tre stelle Michelin e 19 punti Gault Millau per lui, insomma uno dei mostri sacri della cucina al livello internazionale che sta ispirando intere nuove generazioni di cuochi.

Con lui i concorrenti, giunti all’ultimo giro di boa, hanno vissuto un’ultima Mistery Box dal sapore amarcord prima di approdare al difficilissimo nonché ultimo skill test di questa stagione: a quel punto il peggiore (o i peggiori) dovranno togliersi il grembiule e abbandonare “per sempre la cucina di Masterchef“.

C’è stata quindi una finale a tre – come nelle ultime edizioni – o si è tornati al vecchio duello testa a testa tra i due migliori aspiranti chef? A loro, a prescindere, il compito di sottoporre ai giudici il famigerato menù degustazione che farà la differenza tra la vittoria finale e la sconfitta.

Chi sono i finalisti di Masterchef 13: chi è stato eliminato e nome del vincitore

All’ultimo atto di questa edizione erano approdati quattro concorrenti come ricordato in apertura. Michela, Sara, Eleonora e Antonio messi in questo ordine poiché, a nostro giudizio, sulla base di quanto visto fin qui, era questa la nostra previsione alla vigilia della finale in termini di ordine di arrivo finale (con Antonio il nostro favorito).

Chi tra loro avrà conquistato alla fine il titolo di 13esimo Masterchef Italiano?

In aggiornamento

Michela Morelli, età, da dove viene

Vive a Bolzano e in questa edizione di Masterchef ha attirato su di sé molte critiche a causa del suo carattere e del suo atteggiamento verso alcuni concorrenti della Masterclass (iconici i suoi battibecchi con Kassandra ma non solo). Di Bolzano, di mestiere fa la personal trainer. Ha 45 anni.

Sara Bellinzona: chi è, età, dove vie

Timida, introversa, Sara pian piano si è imposta se non per il suo carattere grazie ai suoi piatti. Ha 24 anni ed è originaria di Montalto Pavese (Pavia).

Chi è Eleonora Riso di Masterchef

E’ probabilmente l’aspirante chef più stravagante di questa edizione, con il suo carattere eclettico e talvolta esuberante. Il suo talento in cucina è però cristallino: livornese, 27 anni, lavora come cameriera a Firenze. La sua originalità tra i fornelli la rendeva alla vigilia della semi-finale una delle pretendenti alla vittoria finale.

Cosa guadagna chi vince Masterchef: premio

In palio c’è davvero tanto. Cosa vince chi arriva primo a Masterchef? Questa la domanda che un po’ tutti si stanno facendo in queste ore. Ebbene, oltre al titolo di 13esimo Masterchef Italiano e al prestigio che ne consegue, in palio ci sono anche 100.000 euro in gettoni d’oro. Inolte il vincitore ha la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette edito dalla casa editrice Baldini-Castoldi. Infine, ma non per importanza, un corso di alta formazione presso ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana.