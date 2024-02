Chi sono i finalisti di Masterchef 13? Eliminazione a sorpresa, quando va in onda la finale

Masterchef Italia, ci siamo. E’ tutto pronto per la finalissima di questa edizione: ma chi sono gli aspiranti chef che sono riusciti ad approdare all’ultimo atto del cooking show? Riavvolgiamo il nastro e riviviamo insieme la puntata di ieri sera.

Anche quest’anno il tempo è letteralmente volato. Sembra ieri quando i 20 concorrenti della tredicesima edizione del talent di cucina più famoso della tv facevano il loro ingresso per la prima volta nella masterclass. Per loro conquistare l’agognato grembiule bianco era stato tutt’altro che semplice considerando le durissime prove per superare le selezioni. Ora però per uno di loro è arrivato il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro: ma c’è ancora un ostacolo da superare, quello della finale.

Cosa è successo nella puntata di ieri sera

Ieri sera intanto abbiamo assistito al penultimo atto di questa edizione. Per la semifinale di Masterchef 13 il programma è stato davvero intenso e ricco – come sempre – di colpi di scena. Pronti via e i concorrenti rimasti, cinque in tutto, si sono dovuti confrontare con una Mistery Box davvero particolare: il tema? La musica.

Nel corso della doppia puntata abbiamo potuto assistere anche all’ultima esterna di questa stagione, realizzata presso il ristorante Uliassi, gestito dell’omonimo chef, che si trova a Senigallia (Ancona). Ospite della serata anche il 31enne Mory Sacko, chef stellato che lavora a Parigi nel celebre locale “MoSuke”. Infine il pressure test che stabilirà la rosa definitiva dei finalisti di questa edizione.

Chi è stato eliminato nella semifinale di Masterchef 13

Prima della puntata di ieri sera, giovedì 22 febbraio 2024, erano cinque come detto i concorrenti in gara. L’ultima ad essere eliminata – sette giorni fa – era stata Kassandra che aveva dovuto riconsegnare ai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli il grembiule, rinunciando al sogno di diventare la 13esima Masterchef italiana praticamente all’ultimo giro di boa.

Venendo alla puntata di ieri sera, chi alla fine ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef?

In aggiornamento

Chi sono i finalisti di Masterchef 13

Questi erano i concorrenti ancora in gara alla vigilia della puntata di ieri sera.

Antonio Mazzola, chi è

Il concorrente, tra i più bravi sicuramente di questa edizione, ha 28 anni. Originario di Palermo, si è trasferito per lavoro in Germania, a Monaco di Baviera. Il suo sogno è quello di vincere Masterchef e aprire un ristorante in Sicilia, tornando così dai suoi cari.

Michela Morelli, età, da dove viene

Vive a Bolzano e in questa edizione di Masterchef ha attirato su di sé molte critiche a causa del suo carattere e del suo atteggiamento verso alcuni concorrenti della Masterclass (iconici i suoi battibecchi con Kassandra ma non solo). Di Bolzano, di mestiere fa la personal trainer. Ha 45 anni.

Chi è Niccolò Califano di Masterchef

Tra i più simpatici di Materchef 13 Niccolò è un aspirante medico – laureatosi da poco peraltro col massimo dei voti – con la passione anche per la cucina. Tra i fornelli si è particolarmente distinto nonostante il suo carattere talvolta molto pessimista: vive a Ravenna, anche se è nato in Germania, ed ha 26 anni.

Sara Bellinzona: chi è, età, dove vie

Timida, introversa, Sara pian piano si è imposta se non per il suo carattere grazie ai suoi piatti. Ha 24 anni ed è originaria di Montalto Pavese (Pavia).

Chi è Eleonora Riso di Masterchef

E’ probabilmente l’aspirante chef più stravagante di questa edizione, con il suo carattere eclettico e talvolta esuberante. Il suo talento in cucina è però cristallino: livornese, 27 anni, lavora come cameriera a Firenze. La sua originalità tra i fornelli la rendeva alla vigilia della semi-finale una delle pretendenti alla vittoria finale.