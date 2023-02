Chi ha vinto Sanremo 2023? Vincitore e classifica finale dopo la puntata di sabato 11 febbraio

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2023? E qual è la classifica generale dopo la finale di sabato 11 febbraio? Sono queste le domande che si rincorrono da ore: la kermesse musicale, più amata e seguita di sempre, ha debuttato il 7 febbraio scorso e ieri è andata in onda la finalissima. Tutti i cantanti in gara, questa volta 28, sono saliti sul temuto e ambito palco dell’Ariston e hanno cantato, per l’ennesima volta, la loro canzone. Chi ha trionfato? E chi ha preso il posto, simbolicamente, di Mahmood e Blanco che l’hanno scorso hanno fatto sognare con la loro ‘Brividi’?

Vincitore Sanremo 2023

Nelle prime due serate hanno votato i giornalisti, dalla terza sono subentrati giuria demoscopica (300 persone individuate come abituali fruitori di musica) e il televoto da casa. Ma sempre, in quasi tutte le classifiche generali, un nome campeggiava in alto. Quello di Marco Mengoni. Ha vinto lui il Festival di Sanremo 2023?

Ricordiamo che a votare, nel corso della finale, sarà il pubblico da casa, almeno nella prima parte. Poi, nella seconda, quando verranno svelati gli artisti nella top 5, entreranno in gioco anche sala stampa e giuria demoscopica. I cinque artisti si esibiranno di nuovo, ma solo uno di loro vincitore la kermesse musicale.

Qual è la classifica

Al termine delle 5 serate, ecco quali sono le 5 canzoni e i relativi cantanti che si battono per la vittoria:

I cinque finalisti

codice 01 Ultimo codice 02 Tananai codice 03 Lazza codice 04 Marco Mengoni codice 05 Mr. Rain

Sanremo 2023 La classifica dal sesto posto in poi

Giorgia; Madame; Rosa Chemical; Elodie; Colapesce Dimartino; Moda’; Gianluca; Coma_Cose; Ariete; Lda; Articolo 31; Paola e Chiara; Leo Gassmann; Mara Satttei; Colla zio; Cugini di Campagna; Gianmaria; Levante; Olly; Anna Oxa; Will; Shari; Sethu.

Cosa è successo nella finale di Sanremo

Musica, momenti di leggerezza, spunti di riflessione. Tutto questo (e molto altro) è il Festival di Sanremo 2023. Nel corso della finale sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi (coppia vincente), abbiamo visto di nuovo Chiara Ferragni. Come ospiti, invece: i Depeche Mode, Ornella Vanoni e Gino Paoli.

Il messaggio di Zelensky

Al termine della gara, Amadeus ha letto il messaggio del Presidente dell’Ucraina Zelensky. Ecco le sue parle.

“Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del Festiva, da più di sette decenni il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar ligure vince la canzone, vincono la cultura e l’arte. La musica vince e questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana”. Sfortunatamente, ha proseguito Zelensky, “per tutto il tempo della sua esistenza l’umanità crea non solo cose belle e purtroppo oggi nel mio Paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra: vincerà insieme al mondo libero, vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e certamente della cultura”.

Chi è il vincitore del Festival

Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo. Come da pronostico , Mengoni si aggiudica il 73 Festival di Sanremo.

Questa la classifica finale:

5° Tananai

4° Ultimo

3° Mr. Rain

2° Lazza

1° Marco Mengoni