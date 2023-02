Chi ha vinto Tale e Quale Sanremo 2023? Il vincitore e la classifica dopo la finale di sabato 25 febbraio 2023

Chi ha vinto la finalissima di Tale e Quale Sanremo 2023? Se lo domandano in tanti e sì, perché dopo la versione ‘vip’ e quella no, Carlo Conti la settimana scorsa è tornato al timone dello show. Tra imitazioni, risate e tanta musica sanremese che ha fatto la storia del nostro Paese. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, ex partecipanti, che hanno deciso di rimettersi in gioco, salire su quell’ascensore e ritornare sul palco sotto ‘mentite spoglie’. Chi di loro avrà trionfato? E cosa è successo nell’ultima puntata di sabato 25 febbraio?

Chi è il vincitore di Tale e Quale Sanremo 2023?

In attesa di scoprire cosa è successo nella puntata di sabato 25 febbraio, facciamo un passo indietro. Lo spin off di Tale e Quale Show, dedicato a Sanremo, la scorsa settimana ha fatto registrare quasi il 24% di share, insomma un vero successo. E la classifica provvisoria vede in testa Gilles Rocca, che sabato scorso ha conquistato tutti, ha sbaragliato e vinto con la sua interpretazione di Daniele Silvestri con Salirò. Avrà trionfato lui anche nell’ultima puntata? Proprio così, infatti: il vincitore di Tale e Quale Sanremo è proprio Gilles Rocca. Il concorrente ha sbalordito tutti con la sua esibizione nei panni di Francesco Gabbani.

La classifica finale

A giudicare, come sempre, Loretta Goggi, il camaleontico Cristiano Malgioglio e l’attore Leonardo Pieraccioni. E, poi, un quarto giudice a sorpresa. Ecco, intanto, la classifica finale dopo la puntata andata in onda ieri sera, sabato 25 febbraio 2023:

Gilles Rocca – Francesco Gabbani (125 punti)

– Francesco Gabbani Paolo Conticini – Eduardo De Crescenzo (117 punti)

– Eduardo De Crescenzo Valerio Scanu – Orietta Berti (115 punti)

– Orietta Berti Valentina Persia – Elio e le Storie Tese (108 punti)

– Elio e le Storie Tese Bianca Guaccero – Mia Martini (102 punti)

– Mia Martini Stefania Orlando – Anna Oxa (97punti)

– Anna Oxa Andrea Dianetti – Diodato (95 punti)

– Diodato Pierpaolo Pretelli – Gigi D’Alessio (88 punti)

– Gigi D’Alessio Valeria Marini – Patty Pravo (76 punti)

– Patty Pravo Carolina Rey (prende il posto di Rosalinda Cannavò) – Nada (73 punti)

(prende il posto di Rosalinda Cannavò) – Nada Alba Parietti – Alice (71 punti)

– Alice Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli – Adriano Celentano e Claudia Mori (61 punti)

Nel corso dell’ultima puntata, invece, ecco tutte le imitazioni: