Chi ha vinto Tale e Quale Show 2022? Classifica dopo la finale di venerdì 11 novembre 2022

Dopo settimane di prove, camuffamenti, critiche e performance che hanno lasciato senza parole, il programma più camaleontico di Rai 1 è giunto al capolinea. Stiamo parlando di Tale e Quale Show, la trasmissione che vede alla conduzione Carlo Conti e che è giunta alla sua dodicesima stagione. Chi dei concorrenti, che ha deciso di mettersi in gara, ha trionfato e rivedremo la settimana prossima nel corso del torneo dei campioni?

La classifica di Tale e Quale Show

In attesa di capire chi ha vinto, ecco la classifica provvisoria, dopo tutte le puntate. In testa Antonino Spadaccino, ex volto del talent show di Amici, seguito da Andrea Dianetti. Ecco la classifica:

Antonino Spadaccino in testa

Andrea Dianetti

Elena Ballerini

Gilles Rocca

Claudio Lauretta

Valentina Persia

Rosalinda Cannavò

Alessandra Mussolini

Samira Lui

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Valeria Marini

Il nome del vincitore: Antonino Spadaccino vince Tale e Quale Show 2022

Chi di loro, quindi, ha vinto e sbaragliato la ‘concorrenza?

A vincere, come da pronostico, è stato alla fine Antonino Spadaccino. Questa invece la classifica finale:

Antonino Spadaccino (vincitore): 414 punti Andrea Dinatetti: 397 punti Gilles Rocca: 373 punti Elena Ballerini: 347 punti Claudio Lauretta: 345 punti Valentina Persia: 344 punti Rosalinda Cannavò: 312 punti Alessandra Mussolini: 298 punti Samira Lui: 274 punti Paolantoni e Cirilli: 223 punti Valeria Marini: 221 punti

Quando va in onda il Torneo dei Campioni

Ma non finisce qui perché la settimana prossima, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata di Tale e Quale Show, quella dedicata al Torneo dei Campioni. I migliori protagonisti di questa dodicesima edizione, compreso ovviamente il vincitore, sfideranno i migliori dell’undicesima: in palio il titolo di Campione di Tale e Quale Show? Chi trionferà? L’appuntamento è per venerdì 18 novembre, sempre in prima serata su Rai 1.