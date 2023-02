Chi ha vinto Tali e Quali Show 2023? Nome del vincitore e classifica dopo la finale di sabato 4 febbraio

Chi ha vinto Tali e Quali Show 2023? Questa è la domanda che rincorre sul web ed è quella che i telespettatori, affezionati al programma, si stanno facendo in questi momenti. Si perché sabato 4 febbraio, come da palinsesto, è andata in onda l’ultima e imperdibile puntata del varietà di successo, che vede alla conduzione Carlo Conti. Chi dei concorrenti ha entusiasmato pubblico e giuria e si è classificato al primo posto? Quale imitazione è stata premiata? Ricordiamo che protagonisti sono volti sconosciuti al mondo dello spettacolo, che hanno però un talento: sono identici a personaggi che hanno fatto la storia della musica. Italiana e non solo.

Il vincitore di Tali e Quali è…

Sul palco i primi due classificati dei quattro appuntamenti precedenti e il Miglior trio delle quattro serate, scelto la scorsa settimana dalla giuria. L’obiettivo per i partecipanti è uno: essere tali e quali agli artisti della musica nazionale e internazionale, che dovranno interpretare in tutto e per tutto, cantando dal vivo. In palio, ovviamente, il titolo di Campione. Chi ha vinto?

Classifica finale e cosa è successo ieri

Ruolo fondamentale quello della giuria, composta come sempre da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da due ospiti speciali per la finale, Gabriella Germani e Ubaldo Pantani. Non ci resta, quindi, che aspettare e capire chi ha vinto questa edizione di Tali e Quali e qual è la classifica finale.

La scorsa puntata, quella del 28 gennaio, è stata vinta dai Moonskin con il brando Begging. Mentre nel corso della finale i concorrenti dovranno interpretare: Ligabue, Fausto Leali, Ivan Graziani, Andrea Bocelli, Maneskin, Piero Pelù e Michael Jackson. Chi trionferà? Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming e in replica (in forma gratuita) sul portale Rai Play, così da non perdersi lo spettacolo e farsi trovare preparati. Tutto, d’altra parte, ruota attorno alla musica e al divertimento!

Roy Paladini vince Tali e Quali show

È Roy Paladini, grazie alla perfetta imitazione di Michael Jackson, ad aggiudicarsi questa edizione di Tali e Quali Show. Tra i dieci concorrenti che si sono contesi, nella puntata finale dello spin off di Tale e Quale Show, il titolo di migliore imitatore, riuscendo ad arrivare primi di volta in volte nelle varie settimane, è Paladini a vincere su tutti.

Roy ha incantato i giudici con l’esibizione della puntata di sabato 4 febbraio, sbaragliando gli avversari. Ricordiamo che Fulvio Cerulli si esibiva imitando Piero Pelù, Francesco Pasculli invece imitava Luciano Ligabue, Federico Serra vestiva i panni di Andrea Bocelli, Michele Carovano si trasformava in Vasco Rossi, Paolantoni e Cirilli si esibivano diventando Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena, Roberto Romanelli imitava Ivan Graziani, Massimo Ronza invece Fausto Leali, Martina Cascio cantava nei panni di Adele e il gruppo dei Moonskin si trasformava nei Maneskin.