Tali e Quali, anticipazioni finale 4 febbraio 2023: ospiti, chi sono i concorrenti e i giudici speciali

Tali e Quali è uno dei programmi di maggior successo negli ultimi anni, targato Rai, e a dimostrarlo non sono soltanto le parole o gli apprezzamenti del pubblico. Ma anche gli ascolti tv, che registrano di continuo grandi share e grande voglia di continuarne a seguire le puntate.

Sabato 4 febbraio 2023: la finale di Tali e Quali

E domani, poi, sarà il giorno clou: il 4 febbraio 2023, infatti, ci sarà la tanto agognata finale, in cui verrà decreto il campione indiscusso per l’edizione 2023. Una puntata, insomma, certamente da non perdere per niente al mondo. E per coloro che non stanno proprio nella pelle e vorrebbero avere qualche anticipazione in vista di domani, non vi rimane che continuare a leggere questo articolo con tutte le info direttamente dall’Ufficio Stampa della Rai.

Le anticipazioni, gli ospiti e i concorrenti in gara per la finale

Dunque, finalmente, ci siamo. Eccoci arrivati all’ultimo appuntamento con il programma “Tali e Quali” Edizione 2023, il varietà di forte successo mediatico con al timone il grande Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La prossima puntata, la finale, come detto, andrà in onda sabato 4 febbraio su Rai1 a partire dalle ore 21.25. Sul palco ci saranno i due primi classificati dei quattro appuntamenti precedenti e il “Miglior 3°” delle quattro serate, selezionato nel corso della scorsa puntata dalla giuria. Lo scopo per ottenere la vittoria finale è sempre lo stesso: essere ‘tali e quali’ agli Artisti della musica nazionale e internazionale che avranno deciso di interpretare.

La giuria che decreterà il Campione di Tali e Quali 2023

Certo, un ruolo importantissimo lo avrà senza dubbio, ancora una volta, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e altri due giudici alquanto speciali: parliamo cioè di Gabriella Germani e Ubaldo Pantani. Tutti gli artisti in gara sono in fortissima fibrillazione, soprattutto perché saranno seguiti dal team di grandi professionisti di “Tale e Quale Show”, come una vera e propria esibizione professionale: coreografi, costumisti, truccatori e parrucchieri, perché la loro esibizione sia indimenticabile.