Tali e Quali, anticipazioni 28 gennaio 2023: concorrenti e imitazioni di stasera, ‘Renzo Arbore’ è il quarto giudice

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Tali e Quali Show, il programma più camaleontico di Rai 1 che vede alla conduzione, ormai da anni, Carlo Conti. Questa sera, dopo settimane di imitazioni, andrà in onda la semifinale e l’appuntamento è a partire dalle 21.20 circa, subito dopo i Soliti Ignoti. Chi vincerà? E chi si classificherà al primo posto dei concorrenti? Ricordiamo che a partecipare sono persone comuni, volti sconosciuti al mondo dello spettacolo.

Le anticipazioni di stasera di Tali e Quali

Manca una settimana alla finale e questa sera si decreteranno gli ultimi artisti che tra sette giorni, il 4 febbraio, sfideranno i primi due classificati delle quattro serate. In questa puntata, stando alle anticipazioni, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio avrà anche il compito di ripescare quello che avrà individuato come miglior terzo.

Chi sono gli ospiti

Ospiti fissi, anche stasera, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, mentre il quarto giudice sarà tale e quale a Renzo Arbore. E non mancheranno le risate. Come sempre, gli artisti, volti sconosciuti al mondo dello spettacolo, sono seguiti dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli.

Quando va in onda la finale, la classifica

La finale di Tali e Quali, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda sabato 4 febbraio, a partire dalle 21.30, sempre su Rai 1. E si potrà seguire anche in diretta streaming sul portale Rai Play. La scorsa puntata, la terza, è stata vinta da Federico Serra, che si è trasformato in Andrea Bocelli. Al secondo posto Roy Paladini, che ha vestito i panni di Michael Jackson. Sul podio, al terzo posto, Gero Carlini che si è trasformato in Eros Ramazzotti. Li rivedremo anche nel corso della finale? Intanto, non ci resta che seguire la puntata di stasera!