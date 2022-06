Chi l’ha visto?, anticipazione puntata 15 giugno 2022: il caso di Elena Del Pozzo, le novità

Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento imperdibile su Rai 3 con Chi l’ha visto?, la trasmissione che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Il programma, da sempre, si occupa di casi di attualità, di gialli da risolvere, di segnalazioni di persone scomparse e questa sera sarà principalmente incentrato sul terribile omicidio della piccola Elena Del Pozzo.

Stasera a Chi l’ha visto? il caso di Elena Del Pozzo, la bimba uccisa dalla madre

Questa sera, come anticipato, gran parte della trasmissione sarà incentrata sull’efferato delitto, sulla morte di Elena Del Pozzo, la bimba di appena 4 anni uccisa dalla madre in provincia di Catania. Prima il rapimento inscenato da parte di uomini armati e incappucciati, poi il lungo interrogatorio, le contraddizioni e la confessione della donna di 23 anni che ha fatto ritrovare il corpo, ormai senza vita, della piccola. Uccisa a casa con delle coltellate. Ora resta da capire se la mamma abbia agito da sola o se ci siano dei complici in questa terribile storia.

Questa sera a “Chi l’ha visto?” La madre di Elena accusata di omicidio premeditato:

Il caso di Angela Celentano

Questa sera il programma tornerà anche sul caso di Angela Celentano, la bimba scomparsa dal Monte Faito, a Napoli, all’età di 3 anni. Come sempre non mancheranno le segnalazioni di persone in difficoltà e le richieste di aiuto per gli scomparsi.