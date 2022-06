Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 8 giugno 2022: la storia di Angela Celentano stasera in tv

Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi l’ha visto?, la trasmissione in onda su Rai 3 e che vede alla conduzione, tra casi da risolvere e gialli, la giornalista Federica Sciarelli.

Chi era Angela Celentano e da dove è scomparsa

‘La nostra speranza è che sia Angela stessa a cercare noi’. Questo è quello che pensano e sperano i genitori di Angela Celentano, Catello e Maria, che non riescono e non possono rassegnarsi. La bimba è scomparsa dal Monte Faito, Napoli, all’età di 3 anni e da quel maledetto giorno di tanti anni fa non si hanno più sue notizie.

Il caso di Domenico Manzo e la scomparsa di Basma

E ancora, ci saranno aggiornamenti sul caso di Domenico Manzo, l’uomo scomparso durante la festa di compleanno della figlia. Oltre alla figlia Romina e alla sua amica Loredana, ora è indagato anche l’ex fidanzato di quest’ultima: potrebbero aver fatto del male a Domenico?

Nella prossima puntata Chi ha fatto sparire Domenico Manzo? Dopo la figlia e la sua amica è indagato anche l’ex di quest'ultima#Mercoledì #8giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/4uL6XKMGaW — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 7, 2022

La trasmissione, poi, si occuperà della scomparsa di Basma, la 18enne che, come Saman Abbas, non si sarebbe arresa a un matrimonio combinato. È riuscita a fuggire? Non mancheranno, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.