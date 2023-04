Chi l’ha visto?, anticipazioni 12 aprile 2023: il caso Ciatti, la sparizione di Jessica stasera in tv

Torna, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, omicidi, gialli, persone scomparse e segnalazioni di cittadini in difficoltà con appelli in diretta, ecco cosa vedremo stasera, 12 aprile, su Rai 3 a partire dalle 21.20 circa. E, rigorosamente, in diretta.

Stasera il caso di Niccolò Ciatti a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni oggi la trasmissione parlerà di Niccolò Ciatti. Che fine ha fatto il suo assassino? Rassoul Bissoultanov, il ceceno professionista di lotta e di arti marziali, condannato in entrambi i procedimenti aperti a suo carico in Spagna e in Italia per l’omicidio del 21enne di Scandicci, in provincia di Firenze, è scomparso da 9 mesi e ha fatto perdere le proprie tracce. Questa sera ai microfoni di Federica Sciarelli parlerà il papà di Niccolò, che sarà ospite in studio e ripercorrerà la tragica vicenda del figlio, che era in vacanza con gli amici.

La scomparsa di Jessica dalla provincia di Bergamo

Ma non finisce qui. Oltre al caso di Niccolò Ciatti, questa sera si parlerà anche di Jessica, una ragazza di 17 anni scomparsa dalla provincia di Bergamo. Alcune segnalazioni della ragazza, affascinata dalle religioni, portano a Trevignano, in provincia di Roma, dove una presunta veggente sostiene di parlare con la Madonna. Che lacrimerebbe sangue. Ma che fine ha fatto la veggente, che pare abbia raccolto offerte e donazioni?

Non ci resta che seguire la puntata di stasera su Rai 3, in diretta tv e in streaming sul portale Rai Play (dove sono disponibili anche le repliche) per capire cosa succederà. Nel programma, come sempre, come ogni mercoledì ormai da anni, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà che decidono di affidarsi ai microfoni della Sciarelli.