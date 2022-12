Chi l’ha visto?, anticipazioni 14 dicembre 2022: la scomparsa di Liliana Resinovich, ultime news su Gaia Randazzo

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3, in prima serata (a partire dalle 21.20 circa), è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli, tra casi ancora irrisolti, gialli e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. Ma cosa sarà al centro della puntata di stasera, mercoledì 14 dicembre?

La morte di Liliana Resinovich a Chi l’ha visto?

Questa sera la puntata si aprirà con il caso di Liliana Resinovich. È trascorso un anno dalla scomparsa della donna, ma sono davvero tanti, e forse troppi, i dubbi sulla sua morte. E questa sera il fratello Sergio sarà ospite in studio, a Chi l’ha visto?, per parlare proprio di questa storia. Di quella donna trovata morta in un bosco vicino casa: è stata uccisa? O si è trattato di un suicidio? La trasmissione punterà i riflettori su immagini e documenti inediti.

Gaia scomparsa sulla nave Genova-Palermo

Ma non è certo questo l’unico caso. A Chi l’ha visto? si parlerà anche del giallo di Gaia Randazzo, la 20enne scomparsa sulla nave durante la tratta Genova-Palermo. Cosa è successo quella notte durante la navigazione? Ci saranno delle testimonianze inedite ed esclusive sulla felpa della ragazza, trovata legata sul ponte dell’imbarcazione. In diretta questa sera ci sarà la mamma di Gaia, che non crede al suicidio: sua figlia non aveva nessun motivo per togliersi la vita. Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere le repliche

Chi l’ha visto? andrà in onda, come sempre, su Rai 3 e in diretta a partire dalle 21.20. La trasmissione di Federica Sciarelli si potrà seguire anche in streaming su Rai Play e in forma gratuita. Sempre qui sono disponibili tutte le repliche di ogni puntata.