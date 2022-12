Quarto Grado, anticipazioni 9 dicembre 2022: i casi di Alice Neri e Liliana Resinovich stasera in tv

Come ogni venerdì che si rispetti torna su Rete 4 l’appuntamento fisso e imperdibile con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro, come sempre, tanti ospiti ed esperti: al centro della trasmissione, invece, casi di cronaca irrisolti, gialli e misteri.

La vicenda di Alice Neri a Quarto Grado

Questa sera, venerdì 9 dicembre, il programma a cura di Siria Magri aprirà con il caso di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata morta carbonizzata il 18 novembre scorso nella sua macchina, nel bagagliaio dell’auto. Ancora tanti, forse troppi, i punti oscuri che non tornano: dove è andata dopo l’aperitivo con un collega? Alice aveva un appuntamento con qualcuno ed è stata tradita? E a chi ha inviato il suo ultimo messaggio? Tanti gli interrogativi, senza risposta. Almeno per il momento.

La morte di Liliana Resinovich

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata di stasera anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa a Trieste, quasi un anno fa: era il 5 gennaio scorso. Dopo aver ascoltato il marito Sebastiano Visintin, in Procura è stato interrogato anche l’amico speciale della donna, Claudio Sterpin. Lui non crede all’ipotesi del suicidio. Anzi, è convinto che Lily, come la chiamava affettuosamente, sia stata assassinata. E perché? E da chi?