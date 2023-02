Chi l’ha visto?, anticipazioni 15 febbraio 2023: ultime news su Angela Celentano, i casi di stasera

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E i telespettatori, ormai da anni, lo sanno bene. L’appuntamento è uno ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi di cronaca da risolvere, gialli, omicidi, misteri e tanti documenti inediti ed esclusivi. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 15 febbraio 2023.

Il caso Angela Celentano stasera a Chi l’ha visto?

Questa sera, stando alle anticipazioni, Chi l’ha visto? tornerà sulla piccola Angela Celentano, in attesa del Dna. Una nuova pista, infatti, porta in Sud America e una somiglianza fonte ha spinto i genitori della bambina scomparsa sul Monte Faito a chiedere il confronto del profilo genetico.

I casi e i servizi

Ma non finisce qui. Questa sera si parlerà anche di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi, le due donne sono state uccise da una persona vicina all’ambiente ecclesiastico? L’attenzione di chi indaga si sta concentrando su un uomo, che avrebbe molestato delle ragazze a Cesena. A Chi l’ha visto? questa sera in studio con Federico Sciarelli la mamma, Marisa Golinucci, parlerà di questa vicenda. E lo farà con il presidente dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile. E ancora, su Rai 3 si tornerà a parlare della morte di Elena e sua figlia Luana, trovate senza vita in un appartamento di Roma. I due uomini che erano a casa con loro hanno detto la verità? Nel corso della diretta verrà trasmesso un documento inedito, che getta un po’ di ombre sulla versione dello sciamano Shekinà.

Quando e come sono morte Luana ed Elena? “Io andato via il 28 dicembre”, dice Marco. Lo “shamano”: “Io il 29, era tutto a posto”. L'inchiesta è contro ignoti per morte come conseguenza di altro reato, qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→ https://t.co/UWpshLuN7P pic.twitter.com/VWJfhGAumC — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 13, 2023

Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà o scomparse.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per stasera, mercoledì 15 febbraio, a partire dalle 21.20 circa su Rai 3. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.