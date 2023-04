Chi l’ha visto?, anticipazioni 19 aprile 2023: ultime news su Emanuela Orlandi stasera in tv

Tutto pronto, come ogni mercoledì che si rispetti, per il classico e imperdibile appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra pagine di cronaca nera, omicidi, gialli, casi da risolvere, segnalazioni e appelli per persone scomparse o in difficoltà. Alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli, che anche stasera entrerà nelle case di migliaia e migliaia di italiani. Ecco tutte le anticipazioni del 19 aprile e tutti i casi che verranno trattati in diretta tv.

La sorella di Emanuela Orlandi stasera a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni oggi la trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto?, tornerà a parlare di Emanuela Orlandi e del suo mistero. In studio ci sarà la sorella Natalina e non mancheranno le ultime novità sul caso. Tra dichiarazioni esclusive e rivelazioni.

La veggente della Madonna di Trevignano

Ma non finisce qui. Questa sera si parlerà anche della storia di Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano. Nel corso della trasmissione, in diretta, verranno mostrate foto e documenti esclusivi sulle ipotizzate apparizioni, lacrimazioni, stigmate e altri fenomeni mistici della veggente. Intanto, la procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare.

Come sempre, non mancheranno le richieste di aiuto, gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà.

