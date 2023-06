Chi l’ha visto?, anticipazioni 21 giugno 2023: stasera la scomparsa di Kata, le ultime news

Difficile anche solo immaginare un mercoledì sera senza Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che da anni, ormai, vede alla conduzione la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, gialli, omicidi, segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà. L’appuntamento con una nuova e imperdibile puntata, rigorosamente in diretta, è per questa sera, mercoledì 21 giugno, su Rai 3 a partire dalle 21.20 circa.

La scomparsa di Kata stasera su Rai 3 a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale dell’azienda, questa sera la trasmissione di Federica Sciarelli si occuperà, ancora una volta, di Kata, la bimba di cinque anni scomparsa da giorni, da più di una settimana, da Firenze. Un caso che sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia intera: che fine ha fatto la piccola? È stata rapita? Domande che si rincorrono, tanti dubbi e ancora, purtroppo, poche risposte.

La scomparsa della bambina, inoltre, ha evidenziato il racket delle stanze in quell’albergo occupato di Firenze: si paga per entrare, ha detto il papà di Kata. E questa sera, su Rai 3, verranno mandati in onda i filmati, i messaggi, le testimonianze e le dichiarazioni dei protagonisti per cercare di fare chiarezza sulla vicenda, ancora tutta avvolta nel mistero. Ma i giorni passano e la paura resta tanta.

La mamma di Tiziana Cantone ospite di Federica Sciarelli

Ma non finisce qui. Questa sera a Chi l’ha visto parlerà anche la mamma di Tiziana Cantone, convinta che qualcuno abbia voluto uccidere sua figlia. “Qualcuno voleva ammazzare mia figlia, perché lei era pronta a fare i nomi di chi aveva girato i video”. Intanto, proprio quei video hard della ragazza sono ancora in circolazione. Come è possibile che quei filmati siano tuttora visibili in rete?

Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Perché a Chi l’ha visto? la macchina della solidarietà è sempre pronta per mettersi in moto. E aiutare chi ne ha bisogno.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per stasera, mercoledì 21 giugno, a partire dalle 21.20 circa su Rai 3. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica, in forma gratuita, sul portale Rai Play, dove è possibile seguire la trasmissione in streaming.