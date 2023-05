Chi l’ha visto?, anticipazioni 24 maggio 2023: la storia di Maddie, i casi di stasera

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3, come sanno bene tutti i telespettatori, è solo uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra casi di cronaca e segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, che vede alla conduzione da anni la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 24 maggio.

La storia di Maddie stasera a Chi l’ha visto?

Questa sera la trasmissione di Rai 3 tornerà sulla storia della piccola Maddie, ancora avvolta nel mistero. E ora la ricerca sono tutte nelle acque di una diga in Portogallo. Le operazioni sono dirette dalla polizia tedesca, che ha arrestato Christian Brueckner, 47 anni, accusato di aver fatto scomparire la bambina. L’uomo, tra l’altro, è sospettato di altre sparizioni e di almeno cinque casi di violenza sessuale: quella notte si trovava proprio nei luoghi in cui Maddie è scomparsa.

La storia della 22enne scomparsa a Nettuno nel 2014

Ma non finisce qui. Questa sera si parlerà, stando alle anticipazioni riportate nel comunicato ufficiale Rai, della scomparsa di una 22enne di Nettuno. Lei è sparita nel nulla nel 2014 e pochi giorni fa il suo compagno dell’epoca è stato arrestato per l’omicidio dell’attuale compagna. La mamma parlerà ai microfoni di Chi l’ha visto?: “Ha fatto qualcosa a mia figlia?”.

Aggiornamenti sull’alluvione, segnalazioni di persone scomparse

La trasmissione di Rai 3 questa sera tornerà a occuparsi anche delle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. E in diretta verranno trasmesse le richieste di aiuto arrivate al programma. Come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L’appuntamento con Chi l’ha visto?, quindi, è per stasera mercoledì 24 maggio a partire dalle 21.20 circa su Rai 3: tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming o in replica sul portale Rai Play.