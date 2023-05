Affari Tuoi, lo speciale di Amadeus per aiutare l’Emilia Romagna: ecco quando andrà in onda su Rai 1

Aiutare la popolazione dell’Emilia Romagna. Questo lo scopo della puntata speciale di Affari Tuoi che il conduttore Amadeus sarebbe in procinto di preparare. Una puntata benefica per gettare ulteriore luce sulla vicenda e la cui vincita servirà a sostenere le popolazioni colpite dalla tremenda alluvione che ha messo in ginocchio il territorio. Ma quando andrà in onda lo speciale dedicato all’Emilia Romagna e quali saranno gli ospiti presenti in studio?

Ospiti e messa in onda della puntata speciale di Affari Tuoi su Rai 1c

Un’occasione speciale che servirà per donare un po’ di luce, per strappare un sorriso ed altresì per testimoniare la propria vicinanza alle popolazioni duramente colpite dall’alluvione. L’appuntamento resta invariato ed è previsto sempre su Rai 1 a partire a partire dalle 20.35. In studio per l’occasione due cantanti originari dell’Emilia Romagna: Iva Zanicchi e Nek che negli ultimi giorni si è data da fare spalando il fango nei territori colpiti. Ma quando verrà registrato lo speciale? Con ogni probabilità, la registrazione potrebbe tenersi già il prossimo giovedì per la messa in onda di sabato, quindi o il 27 maggio oppure il prossimo 3 giugno.

Il gioco de La Regione Fortunata

Tra le tante novità della rinnovata edizione di Affari tuoi c’è anche il gioco La Regione Fortunata che regala ai concorrenti una possibilità in più di vittoria. Ma come funziona? Qualora il pacchista, nel momento finale della partita, non si ritenesse soddisfatto del gioco potrà decidere di usufruire o meno dell’opzione. A questo punto avrà di fronte a sé la cartina della Penisola con le 20 regioni illuminate ma soltanto una conterrà 100.000 euro. Se il concorrente indovinerà al primo tentativo si porterà a casa il premio, altrimenti potrò riprovarci ma con un numero di regioni e un montepremi dimezzato, dunque, 10 regioni tra cui scegliere per 50.000 euro.