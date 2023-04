Chi l’ha visto?, anticipazioni 26 aprile 2023: stasera il caso di Marzia Capezzuti in tv

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è uno. E i telespettatori lo sanno bene. Stiamo parlando di Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi di cronaca nera ancora da risolvere, persone scomparse o in difficoltà, continui appelli, omicidi e ombre. Ma cosa vedremo stasera a partire dalle 21.20 circa? Ecco tutte le anticipazioni di mercoledì 26 aprile.

Stasera a Chi l’ha visto? il delitto di Marzia Capezzuti

Stando alle anticipazioni e al comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Rai, questa sera la trasmissione di Rai 3 tornerà a parlare di Marzia Capezzuti e del suo delitto. Tra torture, maltrattamenti, violenze. Il giudice ha confermato tre arresti per l’omicidio delle 29enne milanese, scomparsa per mesi e poi ritrovata morta in un casolare abbandonato di Pontecagnano, in provincia di Salerno. A ‘Chi l’ha visto?’, in onda questa sera, mercoledì 26 aprile alle 21.20 su Rai 3, come ospiti di Federica Sciarelli ci saranno i genitori di Marzia.

La truffa a Vittoria Caproni su Rai 3

Ma non finisce qui. Questa sera si parlerà anche della truffa del finto incidente: vittima la nobildonna Vittoria Caproni, che ha consegnato ai lestofanti gioielli e preziosi per un milione e mezzo di euro. Come difendersi? Ai microfoni della trasmissione Marco Calì, il capo della Squadra Mobile di Milano che ha arrestato i quattro truffatori. Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

