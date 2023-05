Chi l’ha visto?, anticipazioni 3 maggio 2023: ultime news sulla veggente di Trevignano, i casi di stasera

Nuovo mercoledì, il primo del mese di maggio, e classico e imperdibile appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità di Rai 3, tra gialli, omicidi, misteri da risolvere, che vede alla conduzione da anni la giornalista Federica Sciarelli. L’appuntamento con la nuova puntata è per stasera, mercoledì 3 maggio, a partire dalle 21.20 circa.

La veggente di Trevignano stasera in tv a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni e al comunicato ufficiale Rai, la trasmissione di Rai 3 oggi tornerà sulla veggente di Trevignano. Lì, infatti, c’è grande attesa perché Gisella, la presunta veggente, è pronta ad accogliere i suoi fedeli per quel ‘miracolo’, che avviene ogni terzo giorno del mese. Dopo le denunce degli ex seguaci, Gisella ha annunciato che tornerà in pubblico e che ‘parlerà’ con la Madonna: immagini, testimonianze e interviste in diretta a ‘Chi l’ha visto?’ mercoledì 3 maggio, alle 21.25 su Rai 3.

La storia di Marzia, le ricerche di Greta Spreafico

Ma non finisce qui. A Chi l’ha visto? questa sera anche la storia di Marzia, con documenti inediti. Barbara, come si legge nel comunicato ufficiale, l’aveva accusata di aver abusato di suo figlio. E ancora le ricerche di Greta Spreafico, la cantante di Erba, scomparsa da Porto Tolle da undici mesi. L’inviato di ‘Chi l’ha visto?’ e gli amici di Greta uniti per trovare almeno la sua auto, anche con l’ausilio dei droni.

Come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Chi l’ha visto? sono disponibili in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play. L’appuntamento con la trasmissione di Rai 3 e con la padrona di casa, Federica Sciarelli, è per stasera, mercoledì 3 maggio, a partire dalle 21.20 circa: si potrà seguire anche in diretta streaming.