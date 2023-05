Madonna di Trevignano, domani il ritorno della veggente per il raduno dei fedeli

”Siate nel mondo ma non del mondo” – recita uno dei passi più importanti dei Vangeli che riportano le parole e parabole di Gesù. Ma Gisella Cardia, a quanto pare, è fin troppo intrisa di dinamiche che sembrano appartenere proprio a questo mondo, e non di certo al Regno dei Cieli.

Madonna di Trevignano, l’ex fedele: ”30.000 euro a Gisella, ma lei si è rifatta il bagno di casa”

Madonna di Trevignano, attesa per il raduno di domani

Domani è il 3 del mese, in particolare di questo maggio 2023. E questo vuol dire soltanto una cosa: che c’è grande attesa nel Comune di Trevignano Romano. Sì, perché il 3 di ogni mese ci sarà il miracolo della rivelazione della Madonna che, come rivelato dalle recenti inchieste sul caso, parlerà con la sua tramite diretta, la sua portavoce: Maria Giuseppa Scarpulla alias Gisella Cardia.

Soldi e Miracoli: il modus della veggente

E, stando alla sua interprete, il Miracolo incrocia continuamente il terreno del sacro con quello del profano, o meglio del mondano, dal momento che le ultime rivelazioni, denunce e testimonianze parlano di un giro di soldi abbastanza consistente, soldi in parte impiegati – come alcuni dicono – perché la veggente ristrutturasse casa. Ma i ”Miracoli” hanno bisogno di altri adepti, perché non sono facili da sostenere da soli. Infatti, proprio il 20 aprile scorso, a Colleferro, era stata depositata l’ennesima denuncia nei confronti dell’ex imprenditrice siciliana, ma in quel caso il destinatario diretto era il marito, il quale era stato accusato di appropriazione indebita. Stando a quanto riferito, l’uomo si sarebbe fatto corrispondere 30 mila euro in cambio di “promesse di fatti non avvenuti sempre attinenti alla detta attività miracolistica”.

L’inchiesta e i preparativi per l’evento del 3 maggio 2023

Insomma, affari, mondanità, denaro, ristrutturazioni, pagamenti. E domani, dovrebbe anche compiersi un altro miracolo nel campo di Via Monticello. Per l’evento, se la tradizione venisse rispettata, sono attese centinaia di persone, nonostante gli accertamenti avviati dalla chiesa sul fenomeno e le critiche piovute direttamente sulla “santona” di Trevignano. Ogni inizio mese, insomma, si è cimentata con l’ermeneutica religiosa, riportando frasi dalla valenza apocalittica che, stando alle sue narrazioni, le sarebbero state conferite dalla Vergine in persona. Intanto, però, dalla prefettura arriva l’ordine di blindare la zona. Vedremo cosa accadrà nella giornata di domani.