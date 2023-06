Chi l’ha visto?, anticipazioni 7 giugno 2023: stasera la storia di Giulia Tramontano

Come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è quello, a partire dalle 21.20 circa, con Chi l’ha visto?, il programma che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi di cronaca, segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà, omicidi e pagine nere. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 7 giugno.

Ultime news su Giulia Tramontano stasera a Chi l’ha visto?

Questa sera stando alle anticipazioni, riportate come sempre sul comunicato ufficiale Rai, andrà in onda la trasmissione Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli tornerà sulla drammatica storia di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni, incinta di 7 mesi, uccisa dal suo fidanzato. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe potuto uccidere anche l’altra donna con cui aveva una relazione, se quest’ultima non si fosse rifiutata di farlo entrare in casa quando lui, mezz’ora dopo aver ucciso Giulia, le chiedeva insistentemente di vedersi. E questa sera, in diretta, ci saranno gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sul caso. Proprio una settimana fa la mamma e la sorella di Giulia si erano rivolte alla trasmissione per un disperato appello, prima di sapere la triste verità.

Il caso di Liliana Resinovich su Rai 3

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni, oggi si tornerà a parlare della morte di Liliana Resinovich. C’è attesa, infatti, per la decisione del giudice, che in queste ore dovrà stabilire se l’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich debba essere archiviata, come ha indicato la Procura, o debba proseguire, come invece chiedono i familiari della donna triestina misteriosamente scomparsa e ritrovata senza vita dopo ventitré giorni. E come sempre, non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Come si legge sul sito ufficiale, per mettersi in contatto con la trasmissione ci sono diversi canali: