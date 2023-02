Chi l’ha visto?, anticipazioni 8 febbraio 2023: lo sciamano Shekhinà, i casi di stasera in tv

Su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 e su Rai 3, come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento fisso e imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, gialli e segnalazioni di persone scomparse e in difficoltà. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

La morte di mamma e figlia oggi a Chi l’ha visto?

Questa sera la trasmissione tornerà sulla morte di mamma e figlia, trovate senza vita nella loro casa a Roma. Che cosa c’è nelle boccette dello sciamano Shekinà? A breve si conoscerà l’esito dell’esame tossicologico, che è stato svolto sui cadaveri delle due donne. Quando l’anziana è deceduta lo sciamano e il suo amico Marco erano ancora in quella casa? A Chi l’ha visto? documenti e filmati inediti.

La scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi

Ma non finisce qui. Questa sera si parlerà anche della riapertura dell’indagine sulla scomparsa di Cristina Golinucci e della morte di Chiara Bolognesi. Gli inquirenti pensano che dietro il loro triste destino ci sia una sola persona, ci sia una sola mano assassina. Nel corso della puntata ci sarà la testimonianza inedita di una mamma, che racconta il dramma che avrebbe vissuto la figlia, che ha avuto a che fare con lo stesso uomo. Come sempre, non mancano gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto? da anni, ormai, si conferma un successo. E ogni mercoledì sono milioni i telespettatori che si sintonizzano su Rai 3. Chi, però, non può vedere la puntata, rigorosamente in diretta, non deve disperarsi: tutti gli appuntamenti, infatti, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play. Intanto, l’appuntamento con la nuova puntata è per stasera, a partire dalle 21.20 circa su Rai 3.