Scaletta seconda serata Sanremo 2023: ordine di uscita dei cantanti e ospiti di mercoledì 8 febbraio

Festival di Sanremo 2023, ecco la scaletta della seconda serata. Dopo aver visto sul palco i primi 14 cantanti in gara e dopo aver ascoltato per la prima volta i loro brani, oggi ritorna il Festival di Sanremo. E il conto alla rovescia per la seconda e imperdibile puntata si può attivare. Amadeus, per la quarta volta conduttore della kermesse musicale, oggi sarà affiancato sì da Gianni Morandi, suo compagno di viaggio, ma anche da Francesca Fagnani, nota giornalista. Chi sono gli ospiti? E qual è l’ordine di uscita dei cantanti, a che ora si esibiscono?

Orari seconda serata Sanremo 2023: a che ora si esibiscono i cantanti

Ecco, di seguito, l’ordine di uscita dei cantanti in gara questa sera. Molto probabilmente, proprio come ieri, il primo salirà sul palco intorno alle 21.20 e la serata si concluderà non oltre l’una e mezza.

Will con Stupido

Modà con Lasciami

Sethu Cause perse

Articolo 31 con Un bel viaggio

Lazza con Cenere

Giorgia con Parole dette male

Colapesce e DiMartino con Splash

Shari con Egoista

Madame con Il bene nel male

Levante con Vivo

Tananai con Tango

Rosa Chemical con Made in Italy

Lda con Se poi domani

Paola e Chiara con Furore.

I Black Eyed Peas stasera a Sanremo

Dopo la reunion dei Pooh, questa sera a Sanremo arriveranno i Black Eyed Peas e l’attesa è massima. Ma non solo. Sul palco, come ospiti, ci saranno Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri e poi salirà l’attore Francesco Arca, che presenterà la fiction Resta con me. Al fianco di Amadeus come già anticipato, dopo Chiara Ferragni, ci sarà la giornalista Francesca Fagnani.

Qual è la classifica della prima serata di Sanremo 2023

Marco Mengoni con Due vite

Elodie con Due

Coma Cose con l’Addio

Ultimo con Alba

Leo Gassmann con Terzo cuore

Mara Sattei con Duemilaminuti.

Colla Zio con Non mi va

Cugini di Campagna con Lettera 22

Mr Rai con Supereroi

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

Ariete con Mare di guai

Gianmaria con Mostro

Olly con Polvere

Anna Oxa con Sali (canto dell’anima)

Questa sera la sala stampa sarà chiamata, ancora una volta, a votare. Verrà stilata un’altra classifica, che terrà conto di quella di ieri. Marco Mengoni resterà in vetta?