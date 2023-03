Chi l’ha visto?, anticipazioni oggi 22 marzo 2023: i casi di Raffaele Lioce e Liliana Resinovich stasera in tv

Anticipazioni Chi l’ha visto? oggi. Come ogni mercoledì l’appuntamento su Rai 3 è solo uno e i telespettatori lo sanno bene. Ed è quello con il programma che vede alla conduzione, ormai da anni, Federica Sciarelli. Tra casi da risolvere, gialli, persone scomparse e segnalazioni di appelli di cittadini in difficoltà. Ecco cosa vedremo a partire dalle 21.20 circa, in diretta.

Il caso dell’accumulatore seriale stasera a Chi l’ha visto?

Questa sera, mercoledì 22 marzo, si tornerà a parlare dell’accumulatore seriale, che è stato ritrovato solo dopo l’intervento della trasmissione di Rai 3. Per diversi mesi l’uomo, Raffaele Lioce, è rimasto sepolto sotto i rifiuti all’interno della sua abitazione a Foggia. I vicini di casa, preoccupati, si erano rivolti al programma della Sciarelli per chiedere che venisse controllata la sua casa. E questa sera verranno trasmessi video inediti, in prima serata su Rai 3.

La morte di Liliana Resinovich

Ma non finisce qui. Questa sera si parlerà anche della morte misteriosa di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa e ritrovata dopo 21 giorni all’interno di due sacchi dell’immondizia. La procura ritiene che si sia trattato di un suicidio e ha chiesto l’archiviazione del caso, ma il fratello Sergio non crede a questa ipotesi: per lui la donna è stata uccisa.

Come sempre anche questa sera non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere tutte le repliche

Come ogni mercoledì che si rispetti, l’appuntamento con Chi l’ha visto? è per stasera, a partire dalle 21.20 circa su Rai 3: si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming e in forma gratuita sul portale Rai Play. Tra gialli, casi da risolvere, persone scomparse.