Chi l’ha visto?, anticipazioni oggi 8 marzo 2023: il caso dell’accumulatore seriale, ultime news su Liliana Resinovich

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 per gli affezionati è uno. Ed è quello con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra segnalazioni, persone scomparse o in difficoltà, che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Come sempre la puntata, in diretta, prenderà il via a partire dalle 21.20 circa e terrà compagnia ai telespettatori in questo mercoledì. Ecco tutte le anticipazioni di oggi.

L’accumulatore seriale scomparso oggi a Chi l’ha visto?

Stando alle anticipazioni oggi la puntata si aprirà con il caso dell’accumulatore seriale scomparso da Foggia. Il suo appartamento è stato invaso da topi e insetti e lui, che aveva trasformato la casa in una discarica tra scatoloni, indumenti, resti di cibo, ombrelli vecchi, è sparito. Questa sera la trasmissione di Rai 3 mostrerà le immagini esclusive.

I casi di Marzia Capezzuti e Liliana Resinovich

Ma non finisce certo qui. Stasera si parlerà anche di Marzia Capezzuti, la giovane partita da Milano, scomparsa da Pontecagnano e ritrovata morta in un casolare. Ora un’intera famiglia è indagata per omicidio. A chi l’ha visto?, poi, si tornerà a parlare di Liliana Resinovich e della sua morte: la donna triestina è stata trovata senza vita in un boschetto, dopo circa 20 giorni dalla sua scomparsa. Per la Procura quello di Liliana è stato un suicidio, ma il fratello della donna non crede a questa ipotesi, a questa pista. E nel corso della puntata di stasera verranno mostrati documenti e interviste inedite.

Come sempre ci sarà spazio per appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. L’appuntamento con la trasmissione di Rai 3 è per questa sera, a partire dalle 21.20 circa. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play.