Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 12 ottobre 2022: stasera il caso di Agata Scuto

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. Ed è con Chi l’ha visto?, la trasmissione di approfondimento e attualità che vede alla conduzione Federica Sciarelli e che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Ma l’attenzione su quale caso sarà puntata questa sera?

La storia di Agata Scuto a Chi l’ha visto?

Questa sera a Chi l’ha visto? ci sarà Mariella, la mamma di Agata Scuto, che si rivolgerà direttamente all’ex convivente Rosario, a processo per omicidio e occultamento di cadavere.

Le ultime novità su Marzia

Ma non solo. Nella puntata di stasera anche le testimonianze inedite sulla storia di Marzia, la giovane partita da Milano e scomparsa da Pontecagnano. Che fine ha fatto? È stata uccisa?

Non mancheranno, come sempre, le segnalazioni di persone in difficoltà, di segnalazioni di scomparsi.